美国务院对中国外交官活动设限 外交部：美国自信哪去了

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，美方要求中国驻美外交人员在与地方官员会见之前，必须提前通知美国务院。针对这些人为设置障碍，还强词夺理的做法，我外交部发言人在本周例行记者会上进行了严正回应。此外，发言人耿爽还就中美经贸磋商、中方采购美国农产品、美国众议院通过“香港人权与民主法案”、巴西总统访华等一系列热点问题回答记者提问。

我们希望美方能够同中方相向而行，共同努力，按照两国元首确定的原则和方向，在平等和相互尊重基础上妥善解决彼此的关切，推动两国经贸关系健康稳定向前发展。

——10月14日，被问及中美经贸磋商问题，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录如下:

问：两个关于上周在华盛顿举行的中美经贸磋商的问题。第一个问题，美方称，中方已同意每年购买价值500亿美元的美国农产品，中方是否愿意这么做？第二个问题，中美过去曾接近达成协议，但后来又被推翻，中方是否相信此次达成的贸易协议会持续有效？

答：关于新一轮中美经贸高级别磋商情况，中方已经发布了消息稿。双方在此轮磋商中就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论，在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

我们希望美方能够同中方相向而行，共同努力，按照两国元首确定的原则和方向，在平等和相互尊重基础上妥善解决彼此的关切，推动两国经贸关系健康稳定向前发展。

(责编：贾文婷、徐祥丽)