人民网>>国际

外交部发言人一周观点撷英

美国务院对中国外交官活动设限 外交部：美国自信哪去了

2019年10月18日21:37  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，美方要求中国驻美外交人员在与地方官员会见之前，必须提前通知美国务院。针对这些人为设置障碍，还强词夺理的做法，我外交部发言人在本周例行记者会上进行了严正回应。此外，发言人耿爽还就中美经贸磋商、中方采购美国农产品、美国众议院通过“香港人权与民主法案”、巴西总统访华等一系列热点问题回答记者提问。

　我们希望美方能够同中方相向而行，共同努力，按照两国元首确定的原则和方向，在平等和相互尊重基础上妥善解决彼此的关切，推动两国经贸关系健康稳定向前发展。

——10月14日，被问及中美经贸磋商问题，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录如下:

问：两个关于上周在华盛顿举行的中美经贸磋商的问题。第一个问题，美方称，中方已同意每年购买价值500亿美元的美国农产品，中方是否愿意这么做？第二个问题，中美过去曾接近达成协议，但后来又被推翻，中方是否相信此次达成的贸易协议会持续有效？

答：关于新一轮中美经贸高级别磋商情况，中方已经发布了消息稿。双方在此轮磋商中就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论，在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

我们希望美方能够同中方相向而行，共同努力，按照两国元首确定的原则和方向，在平等和相互尊重基础上妥善解决彼此的关切，推动两国经贸关系健康稳定向前发展。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】
(责编：贾文婷、徐祥丽)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved