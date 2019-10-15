收藏！2019年诺贝尔奖得主全名单

2019年诺贝尔奖获奖得主名单自2019年10月7日起陆续公布。

2019年10月7日，2019年诺贝尔生理学或医学奖揭晓，威廉·凯林（William Kaelin）、格雷格·塞门扎（Gregg Semenza）和彼得·拉特克利夫（Peter Ratcliffe）获得这一奖项。

10月8日，瑞典皇家科学院宣布，将2019年诺贝尔物理学奖授予詹姆斯·皮布尔斯（James Peebles）、米歇尔·马约尔（Michel Mayor）和迪迪埃·奎洛兹（Didier Queloz）。

10月9日，瑞典皇家科学院宣布，将2019年诺贝尔化学奖授予约翰·巴尼斯特·古迪纳夫（John B. Goodenough）、斯坦利·惠廷厄姆（Stanley Whittingham）和日本的吉野彰（Akira Yoshino）。

10月10日，瑞典文学院宣布，将2018年诺贝尔文学奖授予奥尔加·托卡尔丘克（Olga Tokarczuk），将2019年诺贝尔文学奖授予彼得·汉德克（Peter Handke）。

10月11日，挪威诺贝尔委员会宣布将2019年诺贝尔和平奖授予埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德·阿里（Abiy Ahmed Ali）。

10月14日，2019年诺贝尔经济学奖在瑞典揭晓，阿比吉特·巴纳吉(Abhijit Banerjee)和埃丝特·迪弗洛(Esther Duflo)和迈克尔·克雷默(Michael Kremer)摘得奖项。

三位获奖者，右起威廉·凯林、彼得·拉特克利夫和格雷格·塞门扎。摄影 方菁

2019年诺贝尔生理学或医学奖

10月7日，瑞典卡罗琳医学院的诺贝尔大厅，诺贝尔生理学或医学奖评委会秘书长托马斯·佩勒曼宣布，将2019年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家威廉·凯林（William Kaelin）、格雷格·塞门扎（Gregg Semenza）和英国科学家彼得·拉特克利夫（Peter Ratcliffe），以表彰他们在研究细胞如何感应和适应氧气供应方面所作出的贡献。三位科学家将共同分享900万瑞典克朗的奖金（约合913,000美元），参加现场发布会的评委还有帕特里克·安佛史， 安娜·韦德和兰道尔·约翰松。

威廉·凯林是美国癌症学家、哈佛医学院教授，彼得·拉特克利夫格是英国医学家、分子生物学家，格雷格·塞门扎则是美国医学家。“今年诺贝尔奖获得者的开创性发现揭示了生命中最重要的适应性机制之一。目前，大量学术实验室和制药公司正努力专注于开发通过激活或阻断氧感应机制来干预不同疾病状态的药物。”评委会在授予该奖项的声明中说，“他们的研究为了解氧水平如何影响细胞代谢和生理功能奠定了基础，他们的研究成果为有望为对抗贫血、癌症和许多其他疾病铺平道路。”

生物体需要氧气进行能量代谢，这早就成为了常识，但是今年获奖的三位医学家发现了细胞在应对不同水平的氧气时，能够调节基因活动的分子机制。例如拉特克里夫发现，地球上包括人类在内的所有生物体里，细胞都具有测量氧气水平并进行调节的系统。

格雷格·塞门扎和彼得·拉特克里夫的两个研究小组分别发现，几乎所有组织中都存在氧感应机制。这表明，该机制在许多不同的细胞类型中通用并且发挥功能。格雷格·塞门扎在培养的肝细胞中还发现，生命体内含有由两种不同的DNA结合蛋白组成的缺氧诱导因子（HIF）。它通常会被迅速降解，但在缺氧条件下可不被降解，含量反会增加。

作为主攻癌症的研究人员，威廉·凯林在研究一种遗传综合征，即希佩尔-林道综合征（VHL病）时发现，VHL基因编码是一种可预防癌症发生的蛋白质，它以某种方式参与了对缺氧反应的控制等等。

三位科学家的研究就像一片片的拼图，渐渐的被放到了正确的位置，他们通过各自的研究阐明了氧感应机制，并展示了其工作原理。氧感受机制让细胞代谢能够适应不同的氧气水平。比如肌肉在剧烈运动时，新血管生成和红细胞的产生，包括我们的免疫系统和许多其他生理功能都受到这一机制的调节。有证据显示，氧感应对于胎儿发育也至关重要，它控制着正常的血管生成和胎盘发育。

氧感应还是许多疾病的核心。例如，患有慢性肾功能衰竭的患者通常由于EPO表达降低而患有严重的贫血。而这项研究表明，EPO由肾脏中的细胞产生，对于控制红细胞的形成至关重要。

此外，氧感应机制在癌症治疗中具有重要作用。在肿瘤中，利用氧感应机制刺激血管形成并重塑新陈代谢，从而实现癌细胞的有效控制。目前学术界和制药公司正在研发新药，通过激活或阻断氧气感受机制，从而介入到疾病的不同阶段。

(责编：燕勐、杨牧)