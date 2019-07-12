你能否读一遍这个声明？发言人：我不是你的朗读者

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，伊核问题、中美同意重启经贸磋商、非洲大陆自贸区建设正式启动受到国际社会和媒体广泛关注。同时，针对美国批准对台22亿元军售、美方一再干预香港事务，22国批评中国新疆政策等问题，我外交部发言人也进行了严词回应。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。

声明你已经看到了，为什么要让我读一遍？我不是你的朗读者。

——外交部驻香港特派员公署就美国高官与黎智英见面发表声明，9日，针对记者提问，外交部发言人做出上述回应。

问：外交部驻香港特派员公署就美国高官与黎智英见面发了声明，提到“黎智英是什么人、一贯持什么立场、在香港社会扮演着什么角色，美方心知肚明。美政府高层在当前香港局势的敏感时期，排着队会见这么一个人，别有用心”，中方能否解释“别有用心”的含义？

答：这是美方在插手香港事务、干涉中国内政，这还用说吗！

记者：你能否读一遍这个声明？

答：声明你已经看到了，为什么要让我读一遍？我不是你的朗读者。

(责编：刘洁妍、杨牧)