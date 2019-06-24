【网连世界】5G商用“发令枪”响 领跑国开局如何？ 

【编者按】几秒钟下载一部电影、360度VR直播、车联网……作为第五代移动通信技术，5G被普遍认为是开启真正万物互联的“钥匙”。目前，5G网络正在逐步走入现实。随着韩国、美国、英国、西班牙等国相继开通5G商用服务，5G商用大幕已然开启。那么，这些国家的5G网络目前使用体验如何？用户针对5G网络还有哪些期许？各国的5G商用有何最新进展？本期网连世界将一探究竟。

韩国：5G用户突破百万 覆盖率和速度有待改善

夏雪

大力宣传5G的韩国各大营业厅 （夏雪 摄）

2019年被称为“5G商用元年”，全球各国都在争夺5G的制高点。4月5日，韩国三大电信运营商（韩国电信公司、SK电讯、LG U+）开始为大众办理5G手机入网手续。韩国以抢先美国一小时的优势，成为世界首个开通5G商用网络的国家。

截至本月10日，也就是韩国开启5G商用化后的第69天，用户人数就已经突破了百万，约占韩国人口总数的2%。韩国科学技术信息通信部预测，截至2019年末，5G用户人数将突破300万。

三大运营商大打“价格战”

韩国5G普及速度超过了当年的4G。分析人士认为，5G用户的快速增长与韩国电信运营商的力推是分不开的。三大运营商为了争取5G用户，大打“价格战”，提供各种手机补贴和优惠活动。

目前，韩国消费者可以选择的5G手机只有三星盖乐世S10 5G和LG V50 ThinQ两款。这两款手机的售价分别为139.7万韩元（约合人民币8166元）和119.9万韩元（约合人民币7008元），比普通手机昂贵不少，让不少消费者望而止步。然而三家运营商对5G手机进行最高达约70万韩元（约合人民币4095元）的补贴，手机价格立即降低了一半多。同时，提供的5G套餐月资费从5.5万韩元（约合人民币322元）到13万韩元（约合人民币760元）不等，对应流量也从8G到无限不等。在资费平均消费水平上，5G与4G相比差别不大。此外，电信运营商还为5G套餐提供了包括国际数据漫游及会员商城优惠等附加服务，以及初期入网的资费折扣。

韩国运营商对5G的过度补贴竞争之战已持续两个多月，业界担心，这种过度低价竞争可能将导致相关收益下降，不利于5G行业发展。

用户体验差强人意

韩国5G用户人数在不断增加，但仍有不少用户对当前的5G服务感到失望。其中，最被用户们诟病的就是5G网络的覆盖率和速度。

截至本月10日，韩国全境内共建成了61,246个5G基站，其中85%都集中在首尔等大城市。但即使在5G网络覆盖完好的首都圈，网络信号依然不稳定。尤其是在建筑内部，5G网络信号更是难以接收到。

即使连接上5G网络，不少用户也表示感受不到5G与LTE网速的差别之处。韩国运营商宣称5G最高速度可达到20Gbp，较4G高出20倍之多，但二者实际体验差距不大。

李先生上个月不小心将手机摔坏，在营业厅工作人员的劝说下，更换了5G手机。他向记者吐槽道：“大部分时间都无法使用5G，只能连接到4G网络。感觉我在花着5G的钱使用4G。”

还有网友表示，可能是处于5G初期阶段的原因，通话时经常会出现中断现象。而且从5G转为4G网络时，会出现数据中断的现象。这恐怕要等5G网络稳定下来才能解决。

不少“尝鲜”的韩国5G用户都调侃自己在使用5G网络的内测版本。他们认为，对于消费者来说，重要的不是短时间内5G用户数增长的多少，而是5G网络的下载速度和延迟何时能改善。

目前韩国5G似乎还欠些“火候”，亟需改善相关服务。

韩媒报道称，未来移动通信公司可能会控制补贴额度，将更多的人力、物力投入到改善5G网络服务之中，而5G入网用户的增加趋势也会随之放缓。韩国科学技术信息通信部与三大通信公司、终端设备公司和制造商共同成立了“5G服务检查民官联和特别工作小组”，以研究与5G服务相关的各项问题和解决方案。该部门有关负责人表示，希望移动通信公司和制造商继续努力改善质量，让迅速增加的5G用户能够使用实实在在的5G服务。

(责编：刘叶婷、贾文婷)