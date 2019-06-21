美方滥用国家力量打压中国企业，中方坚决反对！

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸分歧依然是国际舆论关注的焦点。美国拟对中国商品加征关税的做法受到了美国内各界的强烈反对。另外，中菲渔船意外相撞、沪伦通正式启动、世界银行发布 “一带一路”相关报告等也成为关注焦点。针对上述事件，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。

“在美国举行这个听证会的同时，美国国内反对加征关税的声音一浪高过一浪。”

“中美之间的经贸分歧是可以通过协商妥善解决的，只要磋商对话是建立在相互尊重、平等互利的基础之上。我在这里必须再次强调，任何背离这一原则的做法，都是没有出路的。”

——17日，美国就拟对3000亿美元中国商品加征关税举行听证会。18日，外交部发言人做出上述回应。

发布会实录：

问：据报道，17日，美国就拟对3000亿美元中国商品加征关税举行听证会。包括美服装鞋袜业联合会、高通、因特尔等芯片制造商在内的多家美行业协会和企业反对加征关税，认为这会令美企、消费者和工薪家庭受到冲击。相关协会和企业反映，服装、电子产品和其他消费品很难从中国以外的地方进口，替代性进口将推高成本；由于技术和基础设施不足，数年内无法将生产从中国迁至越南等国；将生产迁出中国将导致成本上升。美“全球贸易伙伴”咨询公司估测，美实施上述关税计划将导致逾200万美就业岗位流失。中方对此有何评论?

答：我注意到，在美国举行这个听证会的同时，美国国内反对加征关税的声音一浪高过一浪。就连白宫国家经济委员会主任库德洛近日也公开承认，美国新加征的关税会让美国自己的企业和消费者埋单。另外，根据高盛公司近期发布的报告，美国政府去年对中国商品征税的成本完全转嫁到了美国企业和消费者身上，并且对美国物价的影响大于美方自己的预期。

长期以来，互利共赢的经贸投资合作给中美两国的业界和消费者都带来了巨大的利益。历史也一再证明，中美之间的经贸分歧是可以通过协商妥善解决的，只要磋商对话是建立在相互尊重、平等互利的基础之上。我在这里必须再次强调，任何背离这一原则的做法，都是没有出路的。

(责编：崔越、杨牧)