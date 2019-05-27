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二〇一九中国国际大数据产业博览会在贵阳开幕

王晨宣读习近平主席贺信并致辞

2019年05月27日08:43  来源：人民网－人民日报
 

　　2019中国国际大数据产业博览会26日在贵阳开幕。中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨出席开幕式，宣读习近平主席的贺信并致辞。

　　王晨指出，习近平主席的贺信，充分体现了中国对发展大数据产业的高度重视，对推动世界各国加强交流合作、实现互利共赢的坚定信念，对于推动大数据产业实现新的更大发展具有重要意义。

　　王晨指出，发展数字经济，是推动供给侧结构性改革的有效途径，是建设现代化经济体系的重要内容，是实现高质量发展的客观需要。中国将坚持贯彻新发展理念，进一步发挥数据的基础资源和创新引擎作用，加快推进数字产业化、产业数字化，努力实现从数据大国向数据强国转变。要构建数字治理体系，推动国家治理现代化；缩小数字鸿沟，以大数据助力脱贫，服务社会、造福人民；加强互利合作，推动全球数字经济发展，让更多国家和人民共享大数据发展成果。

　　王晨强调，当今世界单边主义、民粹主义、贸易保护主义抬头，但深化交流、加强合作是人心所向，互利共赢、共同发展是时代大势。中国愿同世界各国一道，共享数字经济发展机遇，共同应对各种挑战，共同促进大数据发展，共同创造美好的数字未来，为推动构建人类命运共同体作出贡献。

　　王晨25日下午参观了展馆，并集体会见部分中外嘉宾。


　　《 人民日报 》（ 2019年05月27日 04 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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