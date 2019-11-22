人民网>>国际

习近平会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃

2019年11月22日13:16  来源：新华社
 

　　新华社北京11月22日电（记者白洁）国家主席习近平22日在人民大会堂会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。

　　习近平欢迎格奥尔基耶娃女士作为国际货币基金组织总裁首次访华。习近平指出，当前全球经济增长趋缓，下行风险加大，保护主义抬头，多边主义和自由贸易面临严峻挑战，国际社会对国际货币基金组织的作用有着更高期待。希望在你领导下，国际货币基金组织进一步完善国际货币及其治理体系，提高新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权。

　　习近平指出，中方积极倡导共商共建共享的全球治理观，坚决反对保护主义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。希望国际货币基金组织继续在全球贸易议程中发挥积极作用，维护公平开放的全球金融市场，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。近年来，中国和国际货币基金组织在加强共建“一带一路”国家能力建设、提升软环境方面开展了很好合作。中方愿同国际货币基金组织不断深化合作。

　　习近平强调，中国经济发展有着巨大韧性、潜力和回旋余地，经济长期向好的态势不会改变。中国将坚持新发展理念，推动经济高质量发展，持续推进更高水平的对外开放，为世界经济增长带来更多机遇。我对中国的发展充满信心。

　　格奥尔基耶娃祝贺中华人民共和国成立70周年，表示明年中国将实现全面脱贫，这对于中国和整个世界都具有里程碑意义。中国通过改革开放实现了经济持续强劲增长，相信中国未来在包括金融、资本等各个领域都将继续保持开放。国际货币基金组织高度重视并将继续致力于深化同中国合作。当前，个别国家挑起贸易争端，世界经济处于艰难时期，国际货币基金组织坚定支持维护自由开放贸易，努力实现和平的贸易关系，愿对国际货币基金组织进行与时俱进的改革，提升新兴经济体的分量。愿同中方积极推进构建人类命运共同体，加强共建“一带一路”合作，帮助发展中国家实现更好发展。

　　王毅等参加会见。

(责编：秦白雪(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved