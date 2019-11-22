习近平会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃

新华社北京11月22日电（记者白洁）国家主席习近平22日在人民大会堂会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。

习近平欢迎格奥尔基耶娃女士作为国际货币基金组织总裁首次访华。习近平指出，当前全球经济增长趋缓，下行风险加大，保护主义抬头，多边主义和自由贸易面临严峻挑战，国际社会对国际货币基金组织的作用有着更高期待。希望在你领导下，国际货币基金组织进一步完善国际货币及其治理体系，提高新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权。

习近平指出，中方积极倡导共商共建共享的全球治理观，坚决反对保护主义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。希望国际货币基金组织继续在全球贸易议程中发挥积极作用，维护公平开放的全球金融市场，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。近年来，中国和国际货币基金组织在加强共建“一带一路”国家能力建设、提升软环境方面开展了很好合作。中方愿同国际货币基金组织不断深化合作。

习近平强调，中国经济发展有着巨大韧性、潜力和回旋余地，经济长期向好的态势不会改变。中国将坚持新发展理念，推动经济高质量发展，持续推进更高水平的对外开放，为世界经济增长带来更多机遇。我对中国的发展充满信心。

格奥尔基耶娃祝贺中华人民共和国成立70周年，表示明年中国将实现全面脱贫，这对于中国和整个世界都具有里程碑意义。中国通过改革开放实现了经济持续强劲增长，相信中国未来在包括金融、资本等各个领域都将继续保持开放。国际货币基金组织高度重视并将继续致力于深化同中国合作。当前，个别国家挑起贸易争端，世界经济处于艰难时期，国际货币基金组织坚定支持维护自由开放贸易，努力实现和平的贸易关系，愿对国际货币基金组织进行与时俱进的改革，提升新兴经济体的分量。愿同中方积极推进构建人类命运共同体，加强共建“一带一路”合作，帮助发展中国家实现更好发展。

王毅等参加会见。

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