第十二届中日韩文化产业论坛在韩国釜山举行

新华社韩国釜山11月15日电（记者耿学鹏 田明）第十二届中日韩文化产业论坛14日至15日在韩国釜山举行，与会代表就三国文化产业的交流与合作展开深入探讨，达成广泛共识并发表三方共同声明。

中日韩文化产业论坛由中国文化和旅游部、韩国文化体育观光部和日本经济产业省联合举办，是三国政府间文化产业交流与合作的重要机制与平台。本届论坛包括政府间会议、企业交流和专家论坛等多项内容。

与会中方代表、中国文化和旅游部产业发展司副司长马峰在论坛上发表主旨演讲时表示，文化产业合作是中日韩文化合作中最具潜力和活力的部分之一。中方愿与韩日一起，秉承对话协商、共建共享、合作共赢、交流互鉴的原则，不断开创文化产业合作新局面，为丰富中日韩文化交流内涵、促进地区繁荣稳定作出积极贡献。

论坛期间，中日韩三国代表签署《第十二届中日韩文化产业论坛共同声明》。按照声明，三国将加强文化产业交流与合作，积极动员企业参加各国举办的文化产业国际性活动及博览会，支持扩大三国企业间交流，促进三国文化产业合作发展协作体运营，由三国相关机构指定联络官并定期分享信息等。

论坛中方承办单位、中国对外文化集团有限公司副总经理王晨告诉记者，近年来中国文化产业进入高质量发展阶段，中国对外文化集团有限公司将为三国文化企业交流搭建更多平台，提供专业服务。

作为本届论坛重要内容之一，由中国文化娱乐行业协会主办的“DCCE数字文创展”同期在釜山举办。文创展以“数字文化新文创”为主线，通过现场实物展现、观众互动等形式，全面展示中国数字文化产业的新业态、新产品和新技术

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