美国封锁华为 看看外国网友怎么说？

人民网北京5月24日电 当地时间5月15日，美国总统特朗普签署行政命令，要求美国进入紧急状态。在紧急状态下，美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。随后不久，美国商务部宣布，将华为及70家关联企业列入其所谓的“实体清单”。美国政府对华为的打压引起了全球范围的广泛关注，外国网友也纷纷发表了他们的看法。

有一些外国网友在相关新闻下留言表达了他们的不满：“国家对一家外国科技公司进行政治迫害并不公平，也不会促进自由贸易。”

德国网友在人民网德文脸谱账号留言：我是华为的忠实用户。无论是智能手机还是平板电脑，华为技术都是一流的。

外国网友在人民网英文脸谱账号“看见中国”留言：给华为点赞。华为肯定会成为全球领先的巨头。爱你，华为。

“看起来特朗普正在利用他的黑名单策略，动用国家权力来攻击中国公司。这种暴徒行为构成对正常市场经济的干涉，是非法和不道德的。特朗普对那些无辜的中国公司的攻击也应该被视为对世界市场经济的攻击。”

“特朗普政府全力攻击华为，将其列入黑名单，禁止华为和中国所有高科技产业的发展，这是不合理的，不公平的，是反科学、努力和创新的; 此外，对全世界的所有人，公司和人类都是不公平的。”

“如果中国的华为遭到攻击，被列入黑名单并被禁止，任何其他国家都不能幸免; 到目前为止，美国只是引用模糊的‘国家安全’为理由而没有任何证据？！”

在人民网英文有关报道的留言区，还有网友一针见血地指出：“世界上很多人包括国家领导人都开始考虑如何摆脱过度依赖美国技术，因为美国在一旦发现自己面临失败的危险时就表现出卑劣的一面。”

“特朗普禁止向华为供货的唯一理由是他知道华为很快就会变得真正独立，领先于美国的科技。”

“给华为点赞。美国现在是搬起石头砸自己的脚。这将为华为在独立自主方面取得进步开辟新的可能。华为肯定会成为全球领先的巨头。爱你，华为。”

(责编：杨牧、刘洁妍)