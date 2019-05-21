【网连世界】亚洲冷知识 颠覆你的认知

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越南：中秋节变身儿童节

记者 刘刚

越南中秋节必不可少“星星灯” 刘刚 摄

说到农历八月十五，很多人脑海中马上会浮现全家围坐在一起吃月饼的团圆画面。而在与中国山水相连的越南，农历八月十五虽同样被称作中秋节、同样吃月饼，不同之处在于孩子成了主角，中秋节成了比六一国际儿童节更传统、更热闹的本土儿童节。

“你喜欢过中秋节吗？”人民网记者在首都河内一商业中心广场上问正在玩耍的越南小朋友阮英德。“非常喜欢，因为中秋节有很多好吃的和玩具，像‘星星爷爷花灯’这样的玩具，只有在中秋节才有。”阮英德回答。

“星星爷爷花灯”即星星灯，是中秋节的老物件，相传它和纸面具一样，象征着小朋友天真无邪。星星灯制作并不复杂，用竹篾编出立体五角星框架，再包上彩色透明塑料纸，非常独特。

记者注意到，随着社会的快速发展，制作考究、造型奇特的“猫和老鼠”等动漫造型的花灯让越南中秋节更加多彩，让孩子们的玩具更加丰富。但传统的星星灯并没有因为科技的进步而褪色，很多父母依旧在中秋节这天，送给孩子一只星星灯。孩子们手握星星灯，和小伙伴们一起嬉戏，传统文化在玩耍中代代传承。

中秋节是从什么时候成为孩子们的节日的？

有越南学者称，源自中华文明的中秋节在越南演变为儿童节，与越南农业社会季节性农闲有关。通常每到中秋时节，稻田里的农活会暂告一段落，家长们终于可以腾出时间陪孩子们玩耍。

虽没有确凿资料解释何时、为何中秋节成了越南小朋友的节日，但细想并不费解：每逢中秋，大人们都会备上丰盛的糕饼、水果赏月，还会点灯笼、舞龙狮祈福。于小朋友而言，有好吃的、好玩的，自然喜不自禁；于大人而言，正好利用中秋这一天，忙里偷闲弥补对孩子的爱。

时至今日，每逢中秋节，在越南城市社区，都会为小朋友举办了中秋狂欢，他们穿着漂亮的衣服走上舞台载歌载舞。在越南一些乡村，中秋夜依旧延续着让孩子们提着灯笼走街串巷为全村祈福的传统民俗。

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