汤重南、杨伯江纵论变化中的世界与中日关系

人民网讯 由中国日本史学会、山东师范大学历史与社会发展学院和山东师范大学亚太研究中心联合主办的纪念《中日和平友好条约》签订40周年暨中国日本史学会2018年会学术研讨会16日、17日在济南举行。

在研讨会上，中国日本史学会名誉会长、中国社会科学院世界历史研究所汤重南研究员和中国社会科学院日本研究所副所长杨伯江研究员分别作了《世界视角下的中日关系》和《变化的世界与中日关系：让历史告诉未来》的主旨报告。

汤重南在报告中指出,对中国而言，认清世界潮流和时代主题没有根本转变,依然是机遇与挑战并存;既是中国走向复兴、富强的大好时代,又是中国备受围堵、遏制、打压和被妖魔化、抹黑与唱衰的艰难时期。在当前与周边国家关系和国内形势上,我们既要坚定“四个自信”,又要保持和增强危机意识。

汤重南认为,面对世界大势,美国并没有完全走出危局,欧洲仍处于困局,中东仍呈现乱局,东亚则凸显变局。这是我们准确定位中日关系的依据和我国对日工作、外交战略应考虑的要件。他指出,如何建立中美新型大国关系?如何建立东亚中日两强并立、和平和互利的关系,考验着中日两国,更需要两国的共同努力。加强各层次的广泛的沟通和交流,增进相互理解,加深相互的准确认识,特别是民间的广泛、深入的友好交流。“以民促官”“以经促政”和“以文促情”的传统及经验,还要保持中日两国间高层不拘形式的接触,利用多边会见促进双边关系的改善和稳定发展。只有稳定健康的中日关系,才能对世界的和平与发展作出贡献。

杨伯江在报告中指出，中日邦交正常化扭转了中日关系百年历史,改变了亚太地区国际关系格局,阶段性地解决了两国战略需求。中日缔约40年来,冷战结束与全球化在加速发展,当今要紧扣自身核心利益,坚持合作共赢导向,要坚持和平发展,妥善处理分歧和争端,要坚持扩大、深化和创新合作。杨伯江从中日邦交正常化与缔约的意义及影响、缔约40年来世界与两国的巨变、两国发展历史对当今中日关系的启迪及今后一个时期中日关系总体趋势四个角度，对变化中的世界与中日关系进行了阐述。他认为，今后一个时期,中日关系的总体趋势是合作中博弈与博弈中合作相结合,既要掌控“破局”危险,又要看到“兜底”因素。（杨蕾）

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