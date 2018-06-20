中国日本史学会年会纪念中日和平友好条约签订40周年

人民网讯 纪念《中日和平友好条约》签订40周年暨中国日本史学会2018年会学术研讨会16、17日在山东济南召开。此次研讨会是由中国日本史学会、山东师范大学历史与社会发展学院和亚太研究中心联合主办的。

在研讨会上，山东师范大学副校长王洪禹、中国日本史学会会长杨栋梁做了开幕致辞，并为“山东师范大学亚太研究中心”正式揭牌。亚太研究中心主任孙立祥介绍了该中心成立的宗旨和未来发展规划。中国日本史学会名誉会长汤重南、中国社会科学院日本研究所副所长杨伯江分别以《世界视角下的中日关系》、《变化的世界与中日关系：让历史告诉未来》为题做了主旨报告。

杨栋梁会长在讲话中指出，中国和日本一衣带水，是搬不走的邻居。在两千余年交往的历史中，既有史诗般友谊的佳话，也有刻骨铭心对立的记忆，更有淡淡如水的相处时光。1972年中日邦交正常化，结束了近代以来两国的对立状态，而1978年签订的《中日和平友好条约》，则开启了两国关系的新阶段。纪念该条约的签订，就是要总结历史、面相未来，理性看待中日关系，理性制定对日政策，发展健康稳定的中日关系，这符合两国人民的根本利益，也有利于世界的和平和稳定。

大会开幕后，来自中国社科院、北京大学等60多所大学和科研院所的130多位学者围绕着“历史和现实中的中日关系”、“日本社会变迁”、“日本历史”等问题分五个小组展开了友好地学术交流与讨论。（杨蕾）

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