中国与联合国签署关于开展“一带一路”空间信息走廊合作意向宣言

加拿大、哈萨克斯坦、新西兰、挪威、阿尔巴尼亚、巴西等60多国常驻维也纳联合国使节和外交官，以及联合国和各国航天机构代表等共200多人出席宣介会。人民网记者 冯雪珺摄

人民网维也纳6月19日电（记者 冯雪珺）19日，在联合国外空会议50周年纪念活动及联合国外空委第61届会议之际，与会中国代表团在维也纳联合国办事处举办“中国的航天合作：构建命运共同体和造福全人类”主题宣介会。中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表史忠俊大使、联合国外层空间事务办公室主任西莫内塔·迪皮波出席仪式并致辞。加拿大、哈萨克斯坦、新西兰、挪威、阿尔巴尼亚、巴西等60多国常驻维也纳联合国使节和外交官，以及联合国和各国航天机构代表等共200多人出席。

仪式上，国家航天局秘书长田玉龙与迪皮波签署了关于开展“一带一路”空间信息走廊合作的意向宣言。田玉龙介绍了中国在深空探测、“一带一路”空间信息走廊、空间基础设施等领域建设进展与合作设想，强调未来将与“一带一路”沿线国家加强航空航天领域合作，和平合作开发外空。

史忠俊在致辞中阐明中国开放、平等、互惠、包容的外空国际合作理念，强调外空是增进全人类福祉的新疆域，中国愿秉持人类命运共同体理念，致力于以合作促进外空探索，以合作促进共同发展，以合作促进外空治理，致力于通过合作缩小“外空鸿沟”，让更多国家，特别是发展中国家受益，中国将以更加积极和建设性的姿态，与各国携手，共同促进实现外空命运共同体愿景。

宣介会上，中国载人航天工程办公室主任杨利伟还与迪皮波签署中国空间站合作补充协议，并向联合国捐赠中国空间站模型。中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其向联合国捐赠“北斗三号”导航卫星模型。

迪皮波盛赞中国航天发展的巨大成就，感谢中国航天合作对国际社会所做重要贡献，特别是中国向各国提供卫星遥感数据、开放中国空间站，并对联合国灾害管理与应急反应天基信息平台项目、联合国附属空间科技教育亚太区域中心（中国）提供有力支持，充分展示了中方致力于和平探索利用外空国际合作的开放姿态。她表示，和平探索和利用外空是社会经济发展的重要驱动力和工具，各国应加强外空合作，共同应对全球性挑战，服务于实现2030可持续发展目标。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)