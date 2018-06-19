葡萄牙啤酒品牌：来到中国是正确的选择

人民网6月19日电（张睿 康文雅 实习生周义升）近日，全球最为畅销的葡萄牙啤酒制造商——超级波克集团，与葡萄牙驻华大使馆共同举办了一场品酒会，邀请了包括酒店餐饮部门的高管、啤酒进口商、啤酒经销商以及各界媒体人士参加。

超级波克集团主席及首席执行官鲁伊·洛佩斯·费雷拉告诉人民网：“国际市场是我们业务中密不可分的一部分。2017年，我们的啤酒产量为3.06亿升，其中约有三分之一出口到了国际市场，而中国则是我们最大的出口对象国。”

目前，超级波克集团在中国的50座城市里拥有约5000个销售点，覆盖了近两亿人口，这些销售点主要分布在浙江及福建两个省份。

2009年，超级波克开始进入中国市场。“在最初的五年里，公司的重点都是研究中国市场以及中国消费者。从那以后，我们在中国的业务每年都在增长。尽管没有在中国全境销售，但在2017年，超级波克已经是中国进口最多的啤酒了”，费雷拉说道。

活动现场，葡萄牙驻华大使杜傲杰充当起了超级波克的代言人，“超级波克是世界上最好的啤酒之一，我了解到，超级波克把中国视为他们国际化战略中最重要的出口市场，对此，我很满意”。

迪亚哥·布兰道是超级波克集团的酿酒师。他同时也是欧洲啤酒酿造协会主席，以及欧洲啤酒联盟的董事会成员。“要满足中国人的口味并没有想象中的那么难。他们为我们啤酒的低度数以及各种味道之间的平衡感到惊讶”，迪亚哥说，“中国的消费者已经逐步习惯于享用高品质的商品了。所以我们认为，我们来到中国是正确的，因为我们对于品质有着十分严格的要求。”

当天酒会中介绍了四种超级波克啤酒：波克原味，波克黑啤，1927精酿小麦啤酒以及波克金。

超级波克集团市场部经理努诺·贝尔纳多说：“波克金的推出是为了填补公司产品里低度数啤酒的空缺，这个产品主要面向中国市场。”

超级波克在葡萄牙凭借他们极具创意的广告宣传得到承认。而现在，它已经迈出了进军中国的第一步。

努诺·贝尔纳多补充道：“我们希望在中国能够延续我们的品牌精神——创意、无畏以及幽默感。我们的短期目标是在互联网以及社交媒体上宣传自己。2019年之后，我们将会更多地呈现我们的幽默感，当然，这会是一种更符合中国社会的品牌精神。”

今年年初，超级波克在浙江温州开设了他们在中国的第一家品牌体验酒吧。“这是一次尝试，如果能够成功，我们将会在中国开设更多这样的酒吧。”集团业务经理路易斯·穆雷拉告诉记者。

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