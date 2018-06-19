巴拿马孔院举行开幕式暨中国研究中心揭幕典礼

剪彩仪式 。图片由巴拿马大学孔院提供

人民网里约热内卢6月18日电（记者 陈效卫） 当地时6月16日，巴拿马大学孔院举行了隆重的开幕仪式暨中国研究中心揭幕典礼。

下午4时，中国驻巴拿马大使魏强、北京第二外国语学院校长计金标、巴拿马大学校长爱德华多、巴拿马省省长拉法艾尔、孔院中外方院长和企业家代表共同进行了剪彩。剪彩后，巴拿马大学爱德华多校长与北京第二外国语学院计金标校长共同为中国研究中心揭牌。

随后，魏强大使发表了热情洋溢的讲话。魏强表示，孔院开幕正值中巴建交一周年，中巴关系的发展必将给两国的学术研究和人文交流带来前所未有的契机。魏强代表使馆祝巴拿马大学孔院蓬勃发展，并妙趣横生地回顾了自身学习西语的经历，表达了对来到孔院学习汉语言文化的同学们的鼓励和希望，并祝愿同学们学有所成，用所学知识助力中巴友谊。

计金标校长向参加首开课的同学们表示祝贺，欢迎他们日后前往北二外继续深造。孔院即将在巴拿马国际海事大学、巴拿马Chiriqui自治区大学、巴拿马国际酒店学校等学术机构开设教学点，建立“中国研究中心”。计金标希望新成立的“中国研究中心”与时俱进，发挥学科智库引领作用，成为巴拿马学界对中国研究的排头兵。

巴拿马大学爱德华多校长在致辞中大力赞赏和高度评价中巴建交以来两国在各行各业取得的成就。他认为孔院在如此短的时间内能取得这样的进步是中巴方共同努力的结果。巴拿马大学将一如既往地鼓励和支持孔院建设，而“中国研究中心”的建立将为巴拿马民众了解中国文化提供重要的信息窗口，具有广阔的发展空间和应用前景。

巴拿马大学爱德华多校长、计金标校长和中国港湾美洲区域公司党总支书记苏博在现场共同签署了巴拿马大学孔院“中国港湾-北二外-巴大语音实验室”共建合作意向书，助力孔院硬件设施建设。

省长拉法埃尔表示巴拿马省非常重视人才培养和交流，他现场向北京第二外国语学院计金标校长颁发了特别荣誉证书，表彰其在教学工作和带领二外在国际教育交流中的奉献、超越和努力精神。

最后，中国大使馆送来了特别惊喜，由魏大使亲自向每位参加首开课仪式的学生赠送了巴拿马球队队服。学生们为四喜临门的历史性时刻激动不已:中巴建交一周年、孔院开幕、中国研究中心揭幕、巴拿马足球队首次进入世界杯。

(责编：蔡雪斌(实习生)、杨牧)