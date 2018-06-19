人民网约翰内斯堡6月18日电（王磊） 6月20日，由阿里巴巴集团与联合国贸易和发展会议共同发起的“互联网创业者计划”三期将在中国杭州开课。此次培训共有30名余学员，来自十几个非洲国家，这是阿里巴巴和联合国一起从1000名报名者中筛选出来的。

当世界对非洲的印象还是野生动物和大沙漠时，这片热土上的人们已经在为未来奋起直追了。

电商、大数据、人工智能等高大上的词汇也将融入非洲的未来，而阿里巴巴会在其中添上浓重的一笔。

这是阿里巴巴第三次举办培训班，培训将从6月19日持续至29日。阿里巴巴在2017年11月和2018年3月，分别邀请了非洲和东南亚的青年创业者来阿里巴巴杭州总部参与培训。

在这里，非洲年轻的创业者将在阿里巴巴的帮助下建立企业家的使命、愿景、文化和商业计划。阿里巴巴希望这些创业者将作为经济普惠化的种子，种在非洲。他们的使命不是全球化阿里巴巴的生意，而是与阿里巴巴一起搭建全球化的互联网基础设施。希望创业者们能把这里学到的、了解到的带回家乡，鼓励自己、鼓励别人、鼓励自己的团队，鼓励自己的祖国和人民。

阿里巴巴就像一位名扬天下的武林高手，将毕生所学传授于来自非洲的友人，因为他们将是非洲的未来。

在这次的培训中，有来自尼日利亚拥有10年投行经验哈佛商学院MBA，有来自南非年仅23岁世界级铁人三项运动员；还有来自乍得本可继承家产却决定自主创业的海外留学生。他们都怀揣着通过互联网改变人们生活的梦想，到中国、到阿里巴巴寻找实现梦想的钥匙。

来自南非的贝森（Basson）说，他要不断地学习，到中国去向先驱者取经。贝森虽然只有23岁，却是南非第一家中小商户电商平台的创始人。他的计划是从南非的中小商户开始，逐渐辐射至整个非洲，成为非洲的阿里巴巴，从而帮助更多的非洲商品走向世界，改变更多人的生活。

同样来自南非的罗伊（Roy）目前负责运营一家通过数据分析为中小企业提供解决方案的公司。他希望通过这次参加创业培训计划改变自己以往观察问题的视角，并学习阿里巴巴如何针对中国的市场环境制定企业运营策略。非洲的未来离不开互联网，离不开科技发展，罗伊希望成为走在科技发展前沿的人，为这块热土的未来提供最先进的技术支持。

在为期近2周的培训过程中，通过现场授课、实地访学、案例教学、专题讨论、一对一见面会等沉浸式教学方式，来自非洲的创业者们将完整地学习了解中国数字经济发展史、阿里巴巴数字经济生态系统、新零售、电商平台、普惠金融、智慧物流、云计算大数据、农村电商、跨境旅游等课程，感受中国企业的文化、使命、愿景、价值观，亲眼见证中小企业的发展状况和中国政府对中小企业的扶持。

从阿里巴巴回到非洲的创业者们，将带去在中国学习到的先进知识和经验，结合非洲特有的市场环境和条件，他们将成为这块大陆美好未来的先驱者和缔造者。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)