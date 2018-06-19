首家中法跨境电商MaFrance初探海关税务集成支付新模式

人民网巴黎6月18日电（何蒨） 近日，法国首家B2C中法跨境电商平台MaFrance宣布将参加今年11月5日至10日在上海举办的首届中国国际进口博览会。6月14日，MaFrance创始人弗洛伦斯·布莱（Florence Poulet）女士在巴黎发布会上，向媒体及嘉宾介绍了该项目的进展，法国前内政部长布鲁诺·勒鲁（Bruno Le Roux）、巴黎法中友协副主席雅吉·哈密（Lyazid Benhami）等出席并发言，发布会也就中法跨境电商在全球化背景下的新趋势做了讨论。

根据弗洛伦斯·布莱女士介绍，MaFrance是中法跨境电商平台领域的新尝试，旨在集中法国中小型企业的产品向华出口，这对难以承担出口贸易重大投资的法国中小型企业非常有利，也可以让中国消费者以更优惠的价格享受到卓越品质的法国本土制造产品。法国外交部及法国商务投资署已对MaFrance参加中国国际进口博览会表示支持。届时，MaFrance将以“法国馆”的方式参展，与MaFrance联手的法国中小企业将可获得关税优惠及出口保险方面的财政支持。

曾担任法国国民议会中法友好小组主席的布鲁诺·勒鲁先生对MaFrance跨境电商的想法给予了大力支持，并强调跨境电商是世界贸易的潮流，中法两国友好的政商环境也是两国加强跨境贸易的保障。巴黎法中友协副主席雅吉·哈密指出：“中国政府强调共赢，这也是‘一带一路’倡议的宗旨，MaFrance跨境电商平台也以此理念为核心，强调中法双方的共赢。”

根据MaFrance介绍，该跨境电商平台的优势在于其专利技术，能够实现一整套高效及优质性价比的通关税收及运输链。这种专利技术不仅使得每件运向中国消费者的产品都可以通过MaFrance平台追溯其产品源头的真实性，此外，由于专利技术集成了海关税务操作系统，中国消费者在MaFrance平台付费时，相当于同时缴纳了相关关税，极大的便利了跨境购买的手续。在MaFrance创始人弗洛伦斯·布莱女士看来，这种集成了海关税务的缴税方式，将成为未来跨境电商的大趋势，也可以极大程度的打击盗版产品和假货的威胁，维护消费者的利益。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)