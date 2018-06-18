柬埔寨拉那烈亲王遭遇车祸 王妃去世

人民网曼谷6月17日电 （记者赵益普）据柬埔寨媒体《柬中时报》消息，奉辛比克党主席诺罗敦·拉那烈亲王17日上午在波雷诺县4号公路遭遇车祸，拉那烈本人重伤，其夫人奥波拉王妃不幸去世。

西哈努克省警察局局长尊那林表示，拉那烈王妃奥波拉抢救无果，于当天下午1时左右逝世。“医生已经很努力进行抢救，但王妃伤势很严重。”尊那林透露，重伤的拉那烈已经搭乘直升机前往首都金边市进行抢救。

奉辛比克党当天下午发表声明，哀悼拉那烈王妃奥波拉。声明说道：“奥波拉王妃的逝世，代表国家失去一位重要的爱国者。愿王妃安息。”

拉那烈16日在贡布省慰问奉辛比克党党员，他计划17日早上继续前往西哈努克省会见在那里的奉辛比克党党员和支持者。

据了解，事发当时一辆载客汽车冲撞拉那烈车队，目前共有8人不同程度受伤。柬埔寨警方表示，事发原因目前仍在调查中。

拉那烈是柬埔寨奉辛比克党主席、柬埔寨前国王诺罗敦·西哈努克之子、现国王西哈莫尼同父异母的哥哥。他从1992年开始担任奉辛比克党主席，曾任柬埔寨王国首届政府第一首相，并连任两届国民议会议长。

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