蒙古国第五届“乌兰巴托对话”国际会议闭幕

人民网乌兰巴托6月16日电（记者 霍文）为期两天的第五届“乌兰巴托对话”国际会议15日下午在蒙古国首都乌兰巴托对外关系部闭幕。会议主要讨论了“至2025年东北亚安全环境设想、机遇、挑战”、“能源、环境、人文等领域合作”等问题。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽在发言中指出，东北亚地区历史上第一次出现一个机会窗口，包括朝鲜半岛南北关系的改善，美朝之间的对话等，这一地区正在发生深刻的根本性的转变。他认为未来有三件事情将重塑未来东北亚安全。

一是上合组织。该组织是探索未来建立新型国际机制和命运共同体的重要实践平台，今后在全球治理、地区安全、促进合作方面将发挥越来越显著的作用。如果蒙古国成为正式成员国，今后的发展机遇和空间会更大。

二是朝鲜半岛。朝鲜半岛把过去长期矛盾尖锐对立、相互排斥对抗的关系转变为对话的关系，值得肯定和鼓励。中国一直在倡导通过对话协商的方式解决朝鲜半岛无核化问题，提出“双暂停”倡议。朝美首脑在新加坡会晤取得很大进展，也达成了共识。接下来的关键是如何把共识转化为具体措施，同时要切实兑现落实“双暂停”方案。

三是中日韩三方合作重启。这对于东北亚地区的影响同样至关重要。中日韩三方要加强合作，今后可以考虑一种新的合作模式，比如“中日韩+X”模式，即以中日韩为中心，带动其他地区国家对话协商，拓展区域合作等。

阮宗泽副院长最后提出三条建议，一是加强东北亚地区互联互通，包括“一带一路”倡议，在东北亚地区的合作前景十分广阔。二是建立“东北亚命运共同体”，排斥零和游戏思想。东北亚发展到今天，呼唤一种新的合作模式，就是“命运共同体”这个思路。三是摈弃集团政治。不搞小圈子，建立开放包容的新合作，东北亚未的来才有更大的希望。

此次会议由蒙古国对外关系部和国家安全委员会战略研究所共同举办，蒙国家大呼拉尔委员、对外关系部长朝格特巴特尔、国务秘书达瓦苏伦、蒙国安委战略研究所所长恩赫贝格勒出席会议并讲话。来自美国、中国、印度、韩国、朝鲜、俄罗斯、德国、日本、法国等国家的官员和专家学者，以及联合国、国际红十字协会、欧盟、APEC等国际组织共150多名代表出席会议并就相关问题展开积极讨论。

“乌兰巴托对话”是蒙古国前总统额勒贝格道尔吉效仿“赫尔辛基进程”于２０１３提出的倡议，旨在建立一个加强东北亚地区安全、增进区域国家互信的对话交流机制，发挥蒙古国在东北亚地区的作用，扩大蒙古国在国际和地区的影响力。

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