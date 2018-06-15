中信银行收购阿尔金银行后新股东“首聚”

人民网阿拉木图6月15日电（记者周翰博）15日，中信银行收购哈萨克斯坦阿尔金银行后首届新股东大会在哈南部城市阿拉木图召开。中信银行董事长李庆萍、哈人民银行行长乌穆特﹒沙雅赫梅托娃、中国双维投资有限公司副总经理肖淑英作为三方股东代表参加本次会议。

大会批准了阿尔金银行公司章程，选举产生了新一届董事会，更改了银行名称，并讨论了未来发展规划。

李庆萍表示，中信银行入股阿尔金银行是积极响应“一带一路”倡议和哈“光明之路”新经济政策的具体实践，有助于开拓中哈两国经贸和金融合作的新局面。

李庆萍强调，作为阿尔金银行新的大股东，中信银行将发挥创新支付等金融科技优势，积极调动海外布局，为阿尔金银行的发展提供强劲动力。中信银行还将协助阿尔金拓展客户资源，为在哈投资经营的中资企业提供全方位、高质量的金融服务。此外，哈人民银行作为阿尔金银行的主要股东，熟知当地市场，拥有丰富的本地资源和管理经验，有助于阿尔金银行更好更快发展。

乌穆特﹒沙雅赫梅托娃表示，哈人民银行致力于加强同中方伙伴和阿尔金银行新一届管理团队的战略合作，共同促进业务发展。哈方重视同中方战略伙伴强强联手，共享资源和技术，提升哈金融业整体竞争力，为两国企业提供更好服务。

肖淑英表示，双维投资公司从“走出去”战略布局出发，结合投资回报，决定入股阿尔金银行，并积极参与哈银行业的发展，有助于打造中哈两国合作新的增长点。

阿尔金银行前身为汇丰银行哈萨克斯坦分支机构，于1998年成立，2014年11月由哈人民银行全资持有。2018年4月，中信银行收购阿尔金银行50.1%的股份，双维投资公司收购9.9%的股份。

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