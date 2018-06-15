“西班牙油画家中国印象回顾展”在马德里开幕

人民网马德里6月14日电（记者姜波、陈晓航）“西班牙油画家中国印象回顾展”14日晚在马德里中国文化中心开幕，中西艺术界代表和中国文化爱好者等近百人参加了当天的开幕式。

此次“西班牙油画家中国印象回顾展”共展出6位西班牙青年画家和两位华人艺术家的36幅作品，其中包括这些艺术家2012年于杭州采风时的画作，展现出了各具特色的艺术风采。

马德里中国文化中心主任姚永宾在开幕式上对参展画家为中西文化交流做出的贡献表示赞赏，他表示艺术是无国界的，不同文化、种族、语言的人可以通过艺术跨越这些障碍，进行心灵的碰撞和沟通，希望未来有更多的中西艺术家以书画为媒，以歌舞会友，不断深化中西两国人文领域交流。

策展人、旅西华人画家饶金中表示，本次展览有助于增进中西文化相互了解，希望可以借此创造一个持久的文化交流平台，推动中西两国艺术家持续交流合作，同时也希望此次展览可以吸引更多的西班牙民众关注中国。

参展画家加布里埃尔·卡萨鲁比奥斯回忆起当年的中国之行仍难掩内心的激动之情：“这对于我是一次惊喜又难忘的经历，踏足美丽的西溪湿地，被如诗如画的青山绿水环抱，我的内心激动万分，创作灵感不断涌现。”他认为，西中两国的文化交流对加深两国人民的互相了解大有裨益，希望以后两国能在文化领域扩大交流与合作，展开更多的交流活动。

现场来宾也对几位画家作品绚丽的色彩、丰富的层次深深吸引，纷纷驻足欣赏拍照。据介绍，此次展览将持续至7月21日。

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