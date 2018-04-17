印度“汉语桥”大赛喜中有忧

印度大学生满欢在现场作画

人民网新德里4月17日电（记者 邹松）“我很荣幸地宣布，第十七届’汉语桥’世界大学生中文比赛印度大赛区冠军就是满欢。”主持人话音未落，全场欢声四起，16日新德里香格里拉饭店“恒河厅”里数百位来宾将掌声和欢呼声送给这位来自印度西孟加拉邦和平乡，取名寓意“满心欢喜”的25岁小伙。从中国驻印大使罗照辉手中接过冠军奖杯，满欢不仅欢喜还有惊讶，恐怕他自己也深感这个冠军尽是“机缘”：从没想过拿冠军，甚至连参赛也是老师“逼”着来的；在决赛问答环节没说出何为“四艺”，可在才艺环节却一展书画之功；作为唯一在中国有过短暂留学经历的参赛者，自己又将代表印度参加北京的总决赛了。

满欢的夺冠之路充满欢笑，比如他博得观众热烈掌声的那道选择题，主持人问“你怎么这么肯定地选择了《梁山伯与祝英台》就是描写爱情故事的古曲？”满欢回答：“因为这里边有两个人，那一定跟爱情有关”。在回答何为中国古代文人的“四艺”时，平时专门学习过水墨画的满欢竟然一时语塞，似乎完全没听明白问得是啥。有趣的是，这种冠军级的“连猜带蒙”在本场决赛中并不显见，来自古吉拉特大学的马龙被问及那达慕大赛源自中国哪个少数民族，他在4个选项中一举选中了蒙古族，因为“主持人提到了草原和马”。另外从韦洛尔科技大学选拔出的汉斯口语水平不错，但面对何为“四大发明”的问题时，他真是心里有话口难开，就是不知道“印刷术”这个词怎么说，险些说成了“打印纸”。

是不是这些题对印度学生来讲有些难？参与赛会组织的耿燕霞老师说：“这些题都来自汉办的题库，如果学生所在的大学有汉办的老师以及相应教材，回答这些基本的中国文化类问题应该很轻松。”正如耿老师所言，本次大赛欢笑归欢笑，学生们的努力也值得褒奖，但比赛过程好似一帮从未见过中国老师以及中国试题的印度学生却要进京赶考。对于学生们的表现，当场的颁奖嘉宾，尼赫鲁大学资深中文专家墨普德教授坦言，“深表失望”，究其原因，“主要是印度政府对中文教育的重视程度还远远不够，具体到各个学校就是汉语教师奇缺和汉语教材不规范、不系统”。

据本次“汉语桥”印度赛区比赛的组织者，中国驻印使馆教育组负责人孙美幸老师介绍，这是“汉语桥”大赛举办十七届以来印度首次采取分赛区选拔，最终决出总冠军的赛制，目的是唤起这一中文品牌赛事在印度的知名度。中国驻印使馆也看好这一比赛会成为中印文化交往的重要桥梁。

罗照辉大使在本次“汉语桥”大赛的闭幕致辞中强调，本届“汉语桥”比赛的主题是“天下一家”，而没有哪两个文明古国像中印这样，如此早、如此频繁的开展相互的语言学习和交流。语言的交流会极大促进中印文化的深度融合和互鉴。罗大使称：“我最近访问了不少地方邦和大学，很多大学校长向我提出派汉语老师来印度教授汉语。这预示着汉语教学在印度的巨大潜力和美好前景。中印往来愈加密切，中印关系前景可期。”

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