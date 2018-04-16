商务部部长钟山访日 提出深化中日贸易投资合作六点建议

人民网东京4月15日电（许永新）15日，中国商务部部长钟山在位于日本东京的经济产业省办公大楼与日本经济产业大臣世耕弘成举行会谈。这是钟山去年就任商务部长以来首次访问日本。

钟山在致辞中表示，中国长期以来高度重视发展与日本的双边关系，认为中国和日本的经贸务实合作是发展两国关系的“推进器”。健康稳定的中日关系符合两国的利益，也有利于本地区的繁荣、稳定和发展。

中日双方进行了坦诚而深入的会谈。会谈中，钟山表示，中共十九大将习近平新时代中国特色社会主义思想确立为指导思想，制定了全面建设社会主义现代化强国的宏伟蓝图。按照中共十九大部署，中国将推动形成全面开放新格局，共同构建人类命运共同体。习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会上宣布了中国扩大开放的重大举措，这必将为中日两国经贸务实合作带来更大发展机遇。

钟山指出，去年11月，两国领导人就改善和发展中日关系达成重要共识，中日经贸合作呈现企稳回升态势。2017年双边贸易重返3000亿美元规模，日本对华投资加快回升，中国对日跨境电商、移动支付、共享经济等新经济模式投资增多，访日中国大陆游客超过730万人次，比上年增长15%。今年是中国改革开放40周年，也是中日和平友好条约缔结40周年。双方应共同落实好两国领导人共识，发挥中日经贸合作“压舱石”和“推进器”的作用，充分利用两国在高质量发展方面的巨大合作空间，加强重点领域务实合作，引领双边经贸关系提质增效升级。

钟山就深化中日贸易投资合作提出六点建议。一是积极落实两国领导人就中日开展“一带一路”框架内第三方市场合作的重要共识；二是共同以实际行动支持多边贸易体制，坚决反对贸易保护主义；三是加强双方在高端制造和创新等领域合作；四是邀请日方参加首届中国国际进口博览会；五是加强双方服务贸易合作；六是加快推进中日韩自贸区谈判，努力尽早达成现代、全面、高质量、互惠的RCEP协定。

世耕弘成表示，日方高度赞赏习近平主席在博鳌论坛上提出的重大开放举措，愿和中方一道探讨共同开发第三方市场，深化高端制造、服务贸易等领域合作，努力推进中日韩自贸区谈判，力争推动RCEP谈判年内取得实质性进展。日方愿意积极维护多边贸易体制，认为贸易保护措施对各方均没有好处，愿同中方加强在世界贸易组织框架下的合作。日方将积极组织日本企业参加中国国际进口博览会，预计展览面积将达10000平方米。

中国商务部副部长高燕、中国驻日本大使馆商务处公使宋耀明、日本经济产业审议官柳濑唯夫等陪同会见。

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