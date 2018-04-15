“新娘万岁”：法国城堡里的婚纱展

人民网巴黎4月13日电（柳爽）自巴黎市区驱车向东行驶半小时的路程，可抵达坐落于大巴黎地区塞纳-马恩省的香舒芒城堡（CH?TEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE）。在修建规整的法式花园的环绕之中，白墙灰顶的城堡静静矗立在艳阳蓝天下。在这里，由法国国家古迹中心举办的“新娘万岁”服饰展正在展出，讲述法国历史上婚纱的审美偏好和婚礼习俗的演变。

建于1703-1708年间的香舒芒城堡，整体大方典雅，属于路易十四时期的建筑风格。城堡拥有华丽的洛可可装饰，还有绘制于十八世纪中期的中国风壁画，经过几易其主并反复修缮，最终形成了兼具东方情趣和法式细节的独特风格。颜色柔和的丝绸裙摆、做工精致的褶皱花边、圣洁的头纱和花冠，一套套华美的婚纱礼服被安放在香舒芒城堡的各个房间，与古董家具、艳丽壁画、雕花墙壁配合得相得益彰。穿梭在旧时贵族们用餐、宴客、娱乐、就寝的不同房间，仿佛跨越时空，感受到了过往的生活气息。

本次展览是始于2016年的“服饰的历史”系列展览的第三场，也是收官之作。作为婚礼这个“大日子”的象征，婚纱在女性衣橱里占据着不可替代的一席之地。在历史上的法国，婚纱陪伴着女性婚礼仪式中每个重要时刻，也见证着女性创造新家庭、改变社会地位的过程。此外，婚纱礼服以及婚礼饰品等反映了一个时代的审美标准和服饰风尚，也是不同时期工艺技术的体现。

该展览呈现了从十七世纪末期到二十世纪三十年代不断演变的婚纱礼服以及头纱、花饰、珠宝、婚礼球等装饰物。通过这些展品，展览还将向观众介绍不同时期婚姻制度的形成、公民婚姻和宗教婚姻的区别、婚礼习俗及女性服饰的审美。值得一提的是，展出的四十个婚纱模型中，部分是妥善保管至今的真品，部分是由工匠真实还原的重工制品。

据介绍，十七八世纪人们用白色来象征纯洁，用繁复的刺绣花纹、束腰大裙撑的设计和真丝丝绸的用料来凸显高贵；第一帝国时期泡泡袖开始流行，简洁高雅、垂坠感强的裙型被广泛喜爱；十九世纪中后期婚纱的时装感大大增强，蕾丝花边、花朵刺绣和珍珠纽扣装饰随处可见，曳地裙摆和花冠头纱也越来越长；而第一次世界大战之后，现代的女性更加追求自由和活力，摒弃了传统紧身胸衣式的婚纱样式，采用低腰褶皱的晚礼服作为婚礼礼服。

香舒芒城堡现任理事热妮·勒巴尔（JENNY LEBARD）表示，香舒芒城堡有着自然的审美也有着重要的文化历史背景，历史上这里曾举办过多次婚礼，通过服装展城堡焕发了新活力，也希望能够让公众更加深入得感受到文化的魅力。此次展览从4月13日起揭幕，将持续至9月12日。4月，城堡还将举办多场头纱、飘带、珠宝制作体验工作坊，以加深观众对于婚礼服饰和习俗的了解。

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