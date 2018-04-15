蒙古国举办第十一届“汉语桥”世界中学生中文比赛预赛

人民网乌兰巴托4月14日电（记者 霍文）由孔子学院总部/国家汉办主办，蒙古国立大学孔子学院、蒙古国汉语教师协会承办，中蒙文化教育基金会、乌兰巴托中国文化中心协办，主题为“学会中国话、朋友遍天下”的第十一届“汉语桥”世界中学生中文比赛蒙古区赛预赛4月14日在乌兰巴托歌剧院举行。

来自旅蒙华侨蒙中友谊学校、国立23中学、育才学校、希望中学、达尔汗彩虹中学、贺希格中学、普通话中学、奥尔奇林中学等八所中学的29名选手参赛。

选手们经过自拟题目演讲、回答问题和才艺表演等环节的激烈角逐，蒙古国汉语教师协会巴特玛会长宣布晋级决赛选手名单，包括旅蒙华侨蒙中友谊学校十年级女生丹赞道尔格勒在内的15名选手获得参加决赛的资格。

蒙古国立大学孔子学院朱军利院长，蒙古国汉语教师协会巴特玛会长，中国银行乌兰巴托代表处冯德鸿经理，蒙古国立教育大学孔子学院包爱东院长，育才广播孔子课堂中方负责人娜布其老师，达尔汗彩虹中学宾巴巴特尔校长，贺希格中学贺希格吉日格拉校长，普通话中学吴春阳校长，旅蒙华侨蒙中友谊学校教导处张晓凤主任，赴蒙志愿者管理中心于佳欢老师，希望中学苏仁教导主任，宇宙剑桥国际中学娜仁高娃老师等中蒙两国嘉宾以及首都乌兰巴托大中学生和部分家长代表两百余人观摩了比赛。

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