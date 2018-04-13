“2018庞迪我年”启动仪式在西班牙举行

与会嘉宾进行学术探讨和交流

人民网马德里4月12日电（记者 姜波）“2018庞迪我年”启动仪式11日在西班牙首都马德里塞万提斯学院总部举行，塞万提斯学院院长胡安·玛努埃尔·伯内特、中国驻西班牙大使吕凡以及西班牙政界文化界等百余人参加了当天的启动仪式。

出生于西班牙巴德莫拉的庞迪我是中国和西班牙文化交流的先驱。1601年，庞迪我跟随利玛窦一同前往北京，成为第一位觐见明万历皇帝的西班牙人，并在北京获得了居留权，他寄给托莱多主教路易斯·德·古兹曼神父的长信是西方世界了解当时中国的最重要的作品之一。庞迪我和同时期的西班牙先驱们作为最初的汉学家，在中国与西班牙语国家之间文化交流和知识传播做出了重要贡献。2018年是庞迪我逝世400周年，塞万提斯学院等特别举办“2018庞迪我年”活动以纪念其对中西文化交流作出的重要贡献。

塞万提斯学院院长胡安·玛努埃尔·伯内特在活动现场的致辞中强调了庞迪我在西班牙和中国文化交流历史上所扮演的关键性的角色，他认为中西两国应当以此活动为契机加深双方的交流与合作。中国驻西班牙大使吕凡在发言中对庞迪我在中国的经历进行了简要回顾，认为他对消除中西双方认识上的隔阂做出了重要贡献。2018年是中西建交45周年，中西两国的文化交流也将不断加深。

随后，暨南大学教授叶农、北京中国学中心教授伊格纳西奥和北京塞万提斯学院院长易玛就该主题进行了探讨和交流。

据介绍，接下来中西两国将围绕“2018年庞迪我年”举办一系列活动，包括4月13日将在巴塞罗那亚洲之家举办的圆桌会议，5月份将在北京举行的《西洋“乐瞰”紫禁城》音乐会和9月份将在北京举行的庞迪我国际学术研讨会等。

(责编：樊海旭、杨牧)