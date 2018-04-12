中国互联网人首获戛纳电视节荣誉勋章

人民网戛纳4月11日电（记者 龚鸣）11日，第55届戛纳国际电视节（MIPTV）举办2018年度戛纳电视节荣誉勋章授予仪式，阿里巴巴文化娱乐集团轮值总裁兼大优酷事业群总裁杨伟东与来自法国、西班牙和土耳其的3位传媒人士一同获得本届戛纳电视节荣誉勋章。

戛纳电视节荣誉勋章设立于2013年，旨在表彰为传媒行业和国际传媒生态做出卓越贡献的传媒领袖。杨伟东是首位获此殊荣的中国互联网人，也是继中国华策集团总裁赵依芳后第二位获奖的中国内容生产从业者。戛纳电视节主办方在颁奖辞中表示，“杨伟东在互联网和电视台的关系重建中发挥了重要作用，促进了中国互联网新媒体平台迅速适应市场，并快速发展。”

活动主办方法国瑞德集团总裁兹勒克表示：“过去一年，杨伟东带领优酷在中国掀起了一场内容领域的变革，积极推动了内容产业的升级。剧集《白夜追凶》和网络综艺《这就是街舞》等为代表的原创内容，不仅在中国获得了极大市场关注度，两部作品的播出版权也相继输出到国际市场，得到了全球认可。”

杨伟东在领奖致辞中表示，“这一奖项代表了戛纳电视节对优酷以及阿里巴巴在文化娱乐领域过去几年坚持投入努力的肯定，也体现了对中国内容产业发展的重视和认可。”杨伟东希望，未来能够推动更多中国剧集、综艺和动漫等原创内容产品走向国际舞台。“过去的五年，我很幸运参与并见证了中国互联网视频行业快速发展。”杨伟东表示，对于广大用户来说，互联网视频既是主要的互联网应用场景，又是文化娱乐消费的主阵地。而作为今天的从业者，必须拥有在互联网科技与文化娱乐两个领域之间的跨界能力。

2017年，优酷推出《军师联盟》《春风十里不如你》《白夜追凶》等多部自制剧集，美国视频点播公司“网飞”买下《白夜追凶》海外发行权，将在全球190多个国家播出。此外，优酷今年新推出的网综节目《这就是街舞》已被江广盈科媒体有限公司买下海外播出版权，首轮将在香港、马来西亚、新加坡、泰国等十余个国家和地区电视台播出。

杨伟东表示，中国市场的快速发展吸引着全球关注，随着国内原创剧集和综艺品质不断提升，未来会有越来越多的《白夜追凶》《这就是街舞》输出海外，成为中国文化打造全球影响力的重要组成部分。

在推荐国产原创内容出海的同时，优酷也在加速和国际团队合作的步伐。据悉，接下来优酷将和美国全国广播公司（NBC）就其王牌节目《周六夜现场》（Saturday Night Live）中国版展开合作，同时还与《黑镜》《最强大脑》制作方、全球最大的独立制作公司恩德莫尚集团签署合作协议，将在2018年合作开发两档原创综艺节目。

戛纳电视节每年举办两次，分春季和秋季，是全球规模和影响力最大的国际视听产品与数字内容交易市场之一。本次春季电视节于9日开幕，将持续至4月12日，共吸引了来自100个国家和地区的万余名业内人士参加。

(责编：樊海旭、徐祥丽)