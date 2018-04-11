《中国在人类命运共同体中的角色》合作出版签约仪式在伦敦书展举办

人民网伦敦4月10日电 （白天行）《中国在人类命运共同体中的角色》一书的合作出版签约仪式4月10日在英国伦敦书展举办。中国驻英大使馆文化处公使衔参赞项晓炜、伦敦政治经济学院前校长安东尼·吉登斯勋爵、本书作者马丁·阿尔布劳等出席了签约仪式并致辞。

本书结集了英国社会科学院院士、英国社会学会荣誉副会长马丁·阿尔布劳教授近年来关于中国及其在未来世界中承担的角色的探讨。在《中国在人类命运共同体中的角色》一书中，阿尔布劳教授把十九至二十世纪全球转型时期西方重要理论家马克斯·韦伯的研究与二十至二十一世纪全球转型时期与当代中国的相关研究富有成效地联系起来。作者认为，一方面，西方经典理论仍然能为重新思考全球合作提供核心思想；另一方面，中国近年来提出的“一带一路”倡议展示中国如何希望成为世界新兴力量、如何从根本上帮助世界弥合分歧，他认为，这一举措将成为促进全球和平与合作的手段，而不会加剧大国的对抗。

项晓炜公参对此次活动表示热烈祝贺，并感谢马丁·阿尔布劳教授的创思和理论贡献。他认为，在中英建立大使级外交关系45周年、双方致力于打造中英关系“黄金时代”升级版之际，作为中英文化交流合作的重要部分，思想对话和出版领域的合作尤为重要。

伦敦政治经济学院前校长安东尼·吉登斯勋爵教授在致辞表示，本书“对于人类社会巨大变化以及中国在塑造其进一步发展方面可能发挥的关键作用做了卓有成效的研究。当美国从过去的全球角色中撤出时，中国不但可以，而且必须在塑造世界社会中起到举足轻重的作用。”

《中国在人类命运共同体中的角色》是全球中国出版社“中国社会科学全球化”系列丛书的第四集。

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