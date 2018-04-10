图片来自中国社会科学院日本研究所

人民网北京4月10日电 由中国社会科学院日本研究所、中华日本学会、社会科学文献出版社共同举办的《日本蓝皮书：日本研究报告（2018）》发布会10日在京举行。

《日本蓝皮书：日本研究报告（2018）》对2017年度日本的政治、经济、对外关系、社会文化诸领域做了回顾，特别是围绕第48届众议院选举、安倍“超长期执政”背景下日本内政外交走向等，进行了深入研讨和分析，并收录了该年度日本大事记。

2017年，伴随世界经济回暖、国内刺激经济措施产生效果及结构改革取得一定进展，日本经济持续温和复苏。在第48届众议院选举中，自民党与公明党的执政联盟赢得2/3以上绝对多数议席，日本政坛“一强多弱”格局加剧，安倍向实现“超长期执政”目标更进一步。在安倍政府强力引导下，日本国家政治范式较以前发生重要变化，大战略自主创新与国家姿态空前自立和高调，修宪进入实操阶段，进攻性安全防务政策渐次实施。

对外战略上，面对伴随“特朗普风险”而来的国际战略环境系统性压力，安倍内阁以“朝鲜威胁”为抓手，推动日美欧战略协调，引“北约因素”入亚太，全面坐实“新安保法”；重视东南亚、中东及非洲外交，强化与英法的“2+2”安全磋商机制，构建日澳“准同盟”关系；积极主导“不含美国的TPP”谈判进程，推动“印太战略”构想，从经济、政治两方面争夺亚太地区秩序构建与规则制定主导权。

2017年，中日关系出现积极改善动向，多层次对话渐进开展。中方本着努力扩大两国关系积极面、抑制消极面、确保两国关系稳定改善的态度，明确提出了中日关系存在的问题及努力化解矛盾、改善关系的建设性意向。日本对华政策出现策略性调整，对“一带一路”转趋积极，但呈现“两面下注”的手法，力求在经贸层面加强对华合作的同时，在东亚安全层面加强对华制衡力度。中日关系在经贸领域出现积极动向，双边贸易呈现回暖迹象。日本对华直接投资触底企稳，中国对日投资较为活跃。日本经济界积极探讨中日两国在经贸领域的合作，并对“一带一路”构想表现出浓厚兴趣。

2017年，日本少子老龄化现象进一步加剧，其影响波及各个方面。结婚率下降，家庭规模缩小、育儿及养老压力增大，人口持续向东京圈集中，中间阶层缩水、低收入阶层扩大等问题凸显。文化热点所反映出的少子老龄化、社会阶层固化、女性就业环境等问题，引起人们的关注。在此背景下，“超智慧社会——社会5.0”政策得以确立，高新技术成果进入社会服务领域。

展望2018年，影响日本政局走向的国内政治议题，一是9月自民党总裁选举。安倍将致力于连选连任自民党总裁和日本首相，统筹内政外交，推动改善与邻国的关系特别是对华关系。二是各方政治势力能否就自民党修宪提案形成2/3多数共识，并在国会提出修宪动议。受制于自民党总裁选举等“维稳”因素，估计年内动议修宪难度较大。

日本对外战略中“如何应对中国”的课题越发凸显，中日两国在地区多边层面以秩序、规则为焦点的战略角力将向纵深发展。两国将借《中日和平友好条约》签订40周年契机推进关系改善，但前景仍不明朗。

2018年，日本经济发展仍存在不确定性，复苏根基仍不牢固，居民消费能力难有明显提升，劳动力短缺问题依然存在，企业加薪趋缓。受企业造假丑闻影响，制造业信誉接连受创，这将对日本经济发展产生负面影响。从外部形势看，国际市场和地缘政治风险增多，外需能否持续拉动日本经济增长尚存变数。

中日经济竞争趋势将进一步发展，但两国仍存在明显的结构性互补，特别是在地区局势紧张、美国贸易保护主义趋势增强、中共十九大确立全面开放新格局、中日两国都致力于结构转型及创新商业模式的形势下，改善中日经贸关系的必要性增强，两国经贸合作的深度和维度将进一步拓展。

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