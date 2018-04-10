中美商业领袖圆桌会议在旧金山举行

当地时间4月9日，第九届中美商业领袖圆桌会议在美国旧金山举行。人民网 张洁娴 摄

人民网旧金山4月9日电（张洁娴）当地时间4月9日，第九届中美商业领袖圆桌会议在美国旧金山举行。来自中美两国的商业领袖汇聚一堂，就科技、创新、金融、经济等话题进行分享和交流。

本次活动分设大健康论坛和科技论坛，分别对“大健康领域的创新和全球化”和“人工智能在硅谷的进展”两大热点话题进行探讨。在科技论坛中，信中利美国创投基金管理人王维嘉分享了他对人工智能行业的见解。基于他在美国硅谷超过30年的观察，他认为未来十年最值得关注的领域是人工智能和精准医疗。而人工智能会率先进入数据密集、资金充足的行业。

丹华资本创始主席、斯坦福大学物理学教授张首晟以“天使粒子、量子计算与区块链”为主题进行了演讲。他谈到，人工智能的兴起源于三大重要趋势：摩尔定律所描述的计算能力的指数增长；互联网和物联网的爆发性增长，从而产生的海量数据；智能算法的快速发展。他特别指出，人工智能尚处于早期的仿生学阶段，同时，机器无法、也没有必要实现对人脑的完全模仿。

张首晟认为，中国正致力于从劳动密集到创新的经济转型，存在着大量机遇，但总体上仍然缺乏对科学品味的正确判断。在当下的市场体制中，应当让一流科学家参与投资，合理分配资源。

当晚，“亚布力之夜”同步举行，并由亚布力中国企业家论坛创始人及主席、元明资本创始合伙人田源主持。中国驻旧金山总领事罗林泉、亚布力中国企业家论坛轮值主席丁立国、复星国际集团董事长郭广昌出席。

罗林泉在致辞中表示，中美是世界上两个最大的经济体，两国在政治、经济、军事、文化等各领域的交流合作非常重要，影响深远。他谈到目前的中美贸易摩擦，表示中方的立场非常明确——“我们不希望贸易战，因为结果只能是双输”，希望中美双方都要继续以建设性的方式、以智慧和相互尊重的态度来解决问题，处理挑战，让中美经济关系回到健康稳定发展的轨道上。他希望两国工商界，特别是在场企业家，继续利用自身影响，为中美经贸关系健康稳定发展进一步发挥积极作用。

中美商业领袖圆桌会议始于2010年。本届会议以“汇聚全球创新力量”为主题，由亚布力中国企业家论坛主办，将持续至4月11日。

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