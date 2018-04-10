“和平工匠”值得铭记

人民网巴黎4月9日电（记者龚鸣、李永群）从巴黎驱车往东北方向，两个半小时便可抵达法国西海岸索姆省小镇滨海努瓦耶勒。沿着街边竖立的指示牌，记者顺利找到了诺莱特华工墓园。4月的清晨，春光穿透薄雾，轻轻笼罩着麦田环抱中的墓园，静谧而庄重。这里是欧洲最大的华工墓园，修建于1921年，884名一战华工于此长眠。

今年正值一战停战一百周年，8日上午，中英法三方和旅法华人华侨在诺莱特华工墓园举办一战华工纪念活动，向因战争逝世的华工致敬。第一次世界大战期间，近15万中国劳工背井离乡，来到战争肆虐的欧洲，加入英法盟军的队伍。他们冒着炮火和疾病的威胁，承担起运输军需、疏通道路、挖建战壕等后勤保障工作，并积极参与战后重建，最终2万多人失去生命，埋骨他乡。

当日一早，不少华人华侨和小镇居民踏着晨露而来，缅怀英灵。墓园外飘扬着中英法三国国旗，墓园围墙边的一战华工纪事展板吸引了观众的注意，也有观众进入墓园向逝者致以哀悼。一排排白色的墓碑在绿地中矗立，墓碑上刻着逝者的姓名、籍贯以及“勇往直前”“虽死犹生”“流芳百世”等字样。一些墓碑上甚至没有姓名，只有一串数字编号，令人唏嘘。

11时许，伴随着苏格兰风笛的演奏，纪念活动正式开始，悠杨高亢的乐声使得现场气氛迅速庄严肃穆起来。中英法三方代表致辞，对一战华工的贡献表示肯定。“这一历史遗址是联结法中两国人民的纽带，是自由和博爱的象征，一战华工值得后人的敬仰和感谢。”滨海努瓦耶勒镇镇长让-路易·德马雷介绍，自2002年起，该镇每年都会在清明节前后举办纪念活动。目前，该处遗址已经向联合国教科文组织申请加入世界遗产名录，该镇政府还计划与法国侨界共同设立一战华工纪念博物馆、拍摄一战华工纪录片等。

中国驻法国大使翟隽致辞表示，在一战结束一百年后的今天，唤起对一战华工的记忆、重温这段历史显得无比重要。“在民粹主义、单边主义、自利主义蠢蠢欲动的今天，缅怀一战华工同胞，我们才更能体会到和平的珍贵，也使我们维护和平的决心更加坚定。”翟隽表示，纪念华工同胞，也是重申实现民族复兴的誓言，还要把中法关系发展得更快更好。

英法各方代表纷纷认为，一战的胜利源于前线的斗争，也得益于后方的支持，华工的重要性不可忽视。此外，战后3000名华工定居法国，后代华人群体为法国社会融入、经济发展以及法中关系发展做出了贡献。法国索姆省议会主席洛朗·索蒙表示，一战华工是“和平的工匠”，“我们不会忘记他们为和平与自由做出的贡献，希望世界各国人士能重新审视这段历史上的重要一页”。当日，法国总统府办公室致信主办方，转达法国总统马克龙的慰问，他认为这一历史是法国集体记忆的一部分，将对此类纪念活动的持续举办给予最大的鼓励。

各方代表们向墓园敬献鲜花，并集体默哀一分钟。现场奏起法中英三国国歌，雄浑激越的音乐令全体肃立，战火纷飞的年代似乎近在眼前。法国国民议会议员、法中友好小组主席陈文雄在接受记者采访时表示，今天的纪念活动意义重大，是对一战华工的肯定，对华工后人的鼓励。“当今世界充斥着不稳定的因素，更加需要重温这段法中之间共同的历史，激励两国人民创造共同的未来。”

88岁的法国老人安德烈·科约是法国国家史迹协会阿拉斯分会荣誉主席，特意赶来参加纪念活动。安德烈研究法国华人历史已有数十年，他告诉记者，“一百年后的今天，很多人仍旧对一战的历史和华工的贡献不甚了解，这段历史不应被忘记，尤其应该被今天的法国年轻一代铭记。”安德烈欣慰地说，去年12月，阿拉斯市专门为一战华工设立了纪念碑，以告慰英灵，这段历史逐渐受到官方的认可和重视。

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