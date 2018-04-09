对接“一带一路”，泰国南部谋求发展新动力

沙道，泰国南部泰马边境口岸，隶属宋卡府，距曼谷950多公里。泰南地区位于马来半岛北部，是太平洋和印度洋之间的一个狭长地带，占泰总面积13.78%，人口约占全国人口14%,是泰国重要的农业、渔业和能源基地。虽然距离中国较远，但这里正在拓宽的公路、即将落成的新海关、等待开发的工业园、计划中的新港口……都让记者感受到泰南发展的勃勃生机，以及参与“一带一路”建设的热情。

未来通关量预计每年将递增10%，货物运往中国更加便利

在沙道口岸，挂着泰、马两国牌照的大货车正排队等待通关，人们有秩序地在边境检查站办理着过关手续。“2017年该口岸出入大货车284405辆，平均每月23700辆、客车和私家车每月37160辆。通关人员每月约42万人次。”沙道口岸海关关长格立塔说。

泰国与马来西亚、缅甸、老挝、柬埔寨四个国家接壤，2017年边贸总额10760亿泰铢，其中与马来西亚的边贸额达5647亿泰铢。泰国南部与马来西亚有647公里的边境线，包括宋卡、沙敦、也拉、陶公四个府。沙道口岸是泰南最重要的陆路交通关口，建于1931年，距马来西亚槟城港仅147公里，距新加坡823公里。仅沙道和巴东勿莎口岸的贸易额就接近5000亿泰铢，占泰国边贸总额的50%。宋卡府每年上缴的关税在泰国各府中排名第二，仅次于首都曼谷。

“2017年沙道口岸进出口货物总额3335亿泰铢，进口货物主要为电子设备、机械设备等，来源地为马来西亚（占67%）、新加坡、美国、中国。出口货物主要为橡胶、机械、电子设备、橡胶木，出口地主要为马来西亚（占74%）、新加坡、中国。”“事实上，中国是沙道口岸最大的进出口来源地，因为很多中国商品在马来西亚卸船后，运往泰国。很多出口货物在马来西亚槟城港装船后，运往中国，但都被统计为与马来西亚的贸易额。”格立塔说。

在沙道口岸附近几公里处，记者看到一片很大的施工工地，几座大型建筑基本成型。“这是将于2019年5月完工的新海关，面积是旧址的20倍。新海关启用后，未来通关量预计每年将递增10%，货物运往中国更加便利。”格立塔说。

无论是港口、公路、机场，都与中国紧密相连，参与“一带一路”建设

从宋卡府最大城市合艾通往沙道的40多公里公路上，记者不时看到满载货物的大卡车，双向四车道的公路显得拥挤。这条公路在泰国称为4号公路，在亚洲公路网被称为亚洲2号公路，横贯泰国南北。从沙道向南连接马来西亚南北高速，向北经合艾、曼谷、清莱，连接缅甸大其力口岸，约1913公里，还可以在曼谷转往泰老、泰柬边界，前往中国。“沿亚洲2号公路，货物4天就到中国。为了满足不断增多的货物运输，将建设从沙道到合艾的高速公路，加快边境特区建设，带动泰南经济发展。”宋卡府府尹敦德说，“作为边境城市，宋卡府通往外界十分便利，无论是港口、公路、机场，都与中国紧密相连，参与到中国倡议的‘一带一路’建设。”

2014年底，泰国政府推出重要的经济发展战略——设立边境经济特区，旨在便利与东盟国家的边贸往来，借助东盟一体化推动泰各个边境地区经济发展。宋卡府是首批5个边境经济特区之一，宋卡府经济特区覆盖四个镇，面积552平方公里。不仅具有边境地区的便利，还有港口、机场、公路等运输体系，而且有工业基础，农产品和自然资源非常丰富，并连接至马来西亚国家级经济开发区。

宋卡经济特区中规划了工业园，靠近泰马边境，是连接泰马贸易和投资的重要门户。泰国工业园南部办公室主任披帕向记者展示了经济特区的发展蓝图：面积1069莱的工业园将吸引渔业、纺织业、汽车、电子、橡胶行业入园，距马来西亚1公里、沙道县城10公里，紧邻4号公路。还将扩建连接沙道和巴东勿刹两个口岸的公路，新建一条从沙道到合艾的高速公路连接马来西亚南北高速，从合艾到巴东勿刹的双轨铁路也正在规划中，合艾机场扩建、沙道口岸和巴东勿莎口岸新建……

泰国是世界最大天然橡胶生产国和出口国，2017年泰橡胶产量458万吨，而泰南是全泰橡胶主产地，产量和出口量占63%以上。泰国政府在宋卡建设了橡胶城，位于印尼-马-泰三角经济区中的橡胶经济走廊，是通往东盟经济共同体的门户。目标产业主要有橡胶创新产业、乳胶制品产业、复合胶产业等，以促进橡胶出口、加工，提高产品附加值，推动橡胶产业研发。泰国工业园管理局局长威拉蓬表示，橡胶城计划建设70家工厂，将成为泰国最大最完善的橡胶产业园和橡胶产品研发和生产中心，橡胶加工能力达到20万吨/年，推动橡胶产业园成为综合性的橡胶加工产业集群，致力于将泰国由橡胶原材料出口国转变成东盟橡胶加工大国。

“泰国南部不仅有工业基地，还有渔业、农业，尤其是橡胶。泰国是世界第一橡胶出口国，中国是泰国橡胶的最大市场。我曾到南宁、青岛参观轮胎生产，中国的经济发展和先进技术令人赞叹。中国企业已经进入泰国橡胶产业从事橡胶加工和研发，期待更多中国企业来到工业园，”宋卡府主管经济的副府尹卡俊萨说。

“中国一直是宋卡港进出口货物的第一大来源地和目的地”

离开橡胶城后，记者来到泰南最大的深水港宋卡港，该港年吞吐量达210万吨、集装箱吞吐量超过20万标准箱。港口内一片繁忙景象，一艘艘商船把这里与中国紧紧联系在一起，港口经理瓦塔那猜说：“出口货物主要是橡胶、渔业产品、矿产，进口货物主要是冷冻食品、化学制品等。出口和进口中国的货物都是最多，分别达36%和26%”，瓦塔那猜说。

悠长的汽笛声中，一艘艘满载的货轮从宋卡港起航，将穿梭4000公里，停泊在中国上海港，而从上海港出发的货轮也扬起风帆驶往宋卡港。货运往来，是中泰经贸交往最直接的体现。“几年来，中国一直是宋卡港进出口货物的第一大来源地和目的地。”瓦塔那猜说。

随着越来越多的货运需求，宋卡港已经无法满足需求，每年从巴东勿莎经陆路运往槟城港的集装箱达10万个。而且宋卡港水深仅9米，许多集装箱货轮不得不取道新加坡，再运至中国和世界其他国家，为此宋卡府正筹划在向南40公里的乍纳区新建一个深水良港。这将使交通网络更便利，进一步促进该地区经济发展，包括泰南和其他地区的商品以及过境商品，都可以通过宋卡新港运往世界各地。

“新港口建成后，与中国的贸易往来将更加便捷，物流成本也将大大缩减。更多的货轮可以从宋卡出发，3天之内就能把货物运到中国南部港口。”敦德表示，中国提出的共建“一带一路”倡议为泰国经济发展提供了良机，泰国提出的发展边境经济特区可以与“一带一路”对接，实现两国的互利合作、共同发展。

成为21世纪海上丝绸之路的一站，受益“一带一路”建设

泰国地处中南半岛中心，既是陆上丝绸之路经济带的重要地区，也是海上丝绸之路的必经之地。在宋卡府举行的“海上丝绸之路”展览上，记者看到展示宋卡老城变迁、古代中式建筑、中华文化历史遗迹等精美图片，以及从中国东南沿海到达宋卡的帆船模型，感受到泰南与海上丝绸之路的密切联系。

“泰国南部，尤其是宋卡，自古就是海上丝绸之路的一个重要途经地，这里曾是中国、印度、荷兰、葡萄牙等各国商人、商船汇聚和贸易之地，”敦德表示，“我们进一步发展海运，就是主动与21世纪海上丝绸之路对接。”

“曼谷王朝初期来到泰国的华人，有些成为税务官，有些被任命为地方官员，参与地方商业管理和政务管理。”泰国副总理威沙努在

“海上丝绸之路”展览向数千名民众介绍宋卡同海上丝绸之路的联系和中泰一家亲的渊源。威萨努描绘了中泰陆上高速铁路合作和海上丝绸之路合作的美好前景，强调中泰合作将给泰国带来发展机会，并鼓励充分发挥宋卡作为现代海上丝绸之路通往东盟门户这一重要区位优势，积极参与“一带一路”建设。

除了拥有泰南最大的国际贸易港口，宋卡府还通过沙道口岸和巴东勿莎口岸，与马来西亚陆路相连，交通地理位置极佳。敦德在描绘宋卡府和泰南的未来愿景时说：“我们希望通过这些交通线路，把泰国、马来西亚、新加坡三国连接起来，与中国提出的建设21世纪海上丝绸之路倡议不谋而合，期待与中国达成更广泛的合作。”

为吸引更多投资，泰国正积极发展大型基建项目。例如曼谷轻轨项目、外府轻轨项目，连接北部、中部、东北部和南部的双轨铁路项目和高铁项目。在泰南，将把曼谷-华欣高铁延伸至素叻他尼府，以与投入上千亿铢预算的海岸公路项目连接起来，开发高铁沿线及所到城市的发展潜力。无论是近期将建设的合艾-沙道至槟城的高速公路、春蓬到沙敦、到宋卡的西线和东线高速公路；中期，华欣到素叻他尼，春蓬到素叻他尼-合艾的铁路；远期，泰南到马来西亚、新加坡的公路、铁路连接，都将推进该地区的互联互通，更好地连接“一带一路”建设。

中国连续5年成为泰国第一大贸易伙伴。泰南与中国经济结构互补，经贸、投资领域务实合作势头良好。中企在泰南开展了渔业、旅游、橡胶等互利合作。在泰南采访，记者经常听到当地人士称赞广东省广垦橡胶集团公司，该公司2005年开始在泰南沙敦府投资。目前，在泰国共投资10个天然橡胶产业项目，总投资额5.5亿美元、天然橡胶年加工能力超过110万吨，有效提高了当地的劳动力就业率,带动当地经济的发展，提高当地居民的收入和生活水平。中国驻泰国大使吕健指出，“一带一路”合作有助于泰国充分发挥区位优势，加快自身发展，泰南地区作为“海上丝绸之路”上的明珠，将焕发出新的光彩。两国可在传统产业、中高端制造业、机器人、新能源等领域开展更高水平、更高质量的互利合作。

泰国政府正在制定西部海岸线开发规划，推动泰南发展。宋卡府行政机构主席尼蓬表示，宋卡府现阶段的发展目标是成为制造业中心和水陆空交通枢纽，大力推进区域商品运输和集散地建设。“通过发展公路、铁路、机场等交通设施，成为21世纪海上丝绸之路的一站，加强与中国的贸易、投资合作，泰南地区将受益‘一带一路’建设，实现经济快速发展。”尼蓬说。

(责编：樊海旭、王欲然)