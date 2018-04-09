“进一步促进蒙中合作与交流”

“近年来，在中国共产党领导下，中国经济稳步增长，多项民生工程得到成功实施。作为传统友好邻邦，我们对中国取得的这些巨大成就感到由衷高兴。”蒙古国总理呼日勒苏赫在出席博鳌亚洲论坛2018年年会并对中国进行正式访问前夕在乌兰巴托国家宫接受中国媒体联合采访时说。

呼日勒苏赫指出，他此次对中国的访问对于进一步促进两国的合作与交流十分重要，两国的友好合作关系对于蒙古国社会、经济发展起着关键作用。

呼日勒苏赫说，近年来，中国一直是蒙古国重要贸易伙伴和投资国，蒙中两国的合作几乎覆盖各个领域并得到稳定发展。为继续深化合作、提高合作效率，两国应将此前达成的各项合作计划逐一落到实处，并实时跟踪监督。

呼日勒苏赫强调，2014年，蒙中两国建立全面战略伙伴关系，这是事关两国关系长远发展的历史性决策。“我们的全面战略伙伴关系，内涵丰富而深刻，继续巩固和发展这一伙伴关系显得十分迫切。”

呼日勒苏赫说，使用中国优惠贷款的众多大型项目和重要项目正在蒙古国有序稳妥地实施。中国对蒙古国的帮助并未局限在基础设施等大型项目上，也涉及民生和环保领域。

呼日勒苏赫表示，积极发展民间交流、开展人文合作，对筑牢两国关系的社会基础有着十分重要的意义。巩固民间友好交往，首先要加强两国人民对对方国家的深入了解。通过近年来两国的成功合作，蒙古国人民对中国的文化传统、发展成就有了更加深刻的了解。

他还说，蒙古国也希望积极参与中国“一带一路”倡议范围内的文化、人文交流与合作，向中国和“一带一路”沿线国家的人民介绍和宣传自己的国家。

谈及博鳌亚洲论坛2018年年会，呼日勒苏赫说，蒙古国历届政府都非常重视博鳌亚洲论坛，认为这一论坛对加强亚洲整体竞争力有着重要且深远的意义。

呼日勒苏赫表示，中国特色社会主义已经进入新时代，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体成为中国特色大国外交的总目标，蒙方对此予以特别关注。

呼日勒苏赫最后祝愿中国人民早日把自己的国家建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，早日实现中国梦。

（本报乌兰巴托4月8日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 21 版）

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