厄瓜多尔新任驻华大使：中国的发展是所有人的发展，这是中国成功的秘诀

人民网4月8日电 （赵健 亚瑟夫）“新一届厄瓜多尔政府将继续通过务实、专业的政策，与中国构建多元、健康的双边合作。”今年3月新任厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·达维拉近期在接受人民网采访时说。

在采访中，卡洛斯大使对中国在过去5年发展取得的成就表示肯定。他说，“在当前全球经济复苏缓慢的背景下，中国扮演着区域经济和世界经济领导者。除了在就业率、研发领域投资、企业盈利、国家基础设施完善度等方面领跑世界，在量子通信、航天海洋及地下探测、互联网+、手机支付和电子商务领域的成就更是吸引了全世界的瞩目。厄瓜多尔对中国政府在脱贫领域取得的成果钦佩不已，因为我们国家也在着力推进脱贫的工作。”

今年正值改革开放40周年，卡洛斯大使对中国40年来取得的成就表示赞赏，“现在的中国已与40年前完全不同，单从高就业率、低失业率这方面即可见一斑。中国的发展是所有人的发展，而这也正是中国成功的秘诀。”

“一带一路”倡议的提出，在拉美获得高度关注。卡洛斯大使认为，“这是一个有利于贸易、旅游和投资的倡议，这三方面也是厄瓜多尔最为重视的。‘一带一路’也拥有许多有利于帮助拉美地区合作发展和消除贫困的积极因素。”他还说，“一带一路”不仅是对外开放举措，更是一条将不同文明通过和平、尊重国际准则、繁荣和创新连接起来的道路。”

在回答有关“共同构建人类命运共同体” 的问题时，卡洛斯大使答道，“构建人类命运共同体是全世界为打击恐怖主义、应对气候变化、保证粮食安全、消除贫困、构建和谐共存而努力的方向，中国人民做出为此做出了重要贡献。全球弊端更需要尊重主权、尊重国际社会所有成员的方案来应对。习近平主席的提议兼具务实性与合法性，对世界平发展做出了重要贡献。这也是我在向习近平主席递交国书时曾表达的观点。”

谈起厄中合作，卡洛斯大使表示，目前厄瓜多尔已有不少产品进驻中国市场，与同类产品相比价格便宜、极具竞争力。此外，厄瓜多尔积极对接中国电商平台，推动藜麦等高营养食物成为日益注重生活品质的中国消费者的选择之一。他透露，厄瓜多尔将参加11月在上海举办的中国国际进口博览会。

根据厄瓜多尔旅游部统计，2017年中国赴厄人数达到3万人。“这是一个很大进步，”卡洛斯说道，“厄瓜多尔采取对华免签措施，提高了中国游客对厄旅游的兴趣，简化了手续，也让中国游客感到赴厄旅游更舒心。与此同时，厄瓜多尔近年来社会安全水平明显提高，这都将为游客提供更放心的旅游环境。为了吸引更多中国游客来厄，除拓展中国赴厄瓜多尔航线外，厄政府还在招募更多熟悉中国市场、懂中文的旅游从业人员。

正如卡洛斯大使所说，“厄中两国间有着活力无限的贸易潜力，至关重要的文化合作和促进认知的交流项目。这正是两国间距离不断拉近的关键，在这些领域的不断合作中，我们彼此渗透，加深共识。”

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