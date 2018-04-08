珠海横琴长隆三度问鼎世界行业大奖

苏志刚董事长一家与第二十四届世界主题娱乐协会主席david willrich （左二）合影

人民网洛杉矶4月7日电 （记者 王如君）第二十四届世界主题娱乐协会（Themed Entertainment Association，以下简称TEA）年度颁奖典礼7日晚在洛杉矶隆重举行。中国长隆集团旗下的珠海横琴长隆海洋王国“海洋夜光大巡游”荣获世界主题娱乐协会年度“杰出成就奖”。

长隆集团董事长苏志刚表示，长隆是今年唯一获奖的中国本土主题乐园，这也是珠海横琴长隆三度摘得世界主题娱乐协会大奖，标志着长隆作为“世界级民族旅游品牌”已经奠定了在世界主题娱乐行业的地位。

作为全球行业最权威的机构，世界主题娱乐协会拥有来自全球7000多名行业专家，每年评选和颁发大奖，旨在表彰全球业界为游客及宾客创造出优秀非凡体验的主题娱乐设计项目、游乐设施、展览和景点等，被公认为全球主题娱乐行业的最高荣誉。每年获得世界主题娱乐协会“杰出成就奖”的都是从全球300多家旅游企业中脱颖而出的行业翘楚。

2014年珠海横琴长隆开业当年就一举获得世界主题娱乐协会颁发的最具分量的年度唯一“主题公园杰出成就奖”，2017年珠海横琴长隆海洋王国5D城堡影院再获世界主题娱乐协会“杰出成就奖”，今年又下一城，成功奠定了国际旅游品牌的重要地位。

世界主题娱乐协会主席戴维·威尔里奇说，珠海横琴长隆海洋王国的“海洋夜光大巡游”打动评委的重要因素，是结合了主题乐园情怀与现代科技的创新。有别于传统的游乐项目，花车设计的灵感全是由珠海长隆的一事一物启发的，标志性的鲸鲨、企鹅馆里的帝企鹅、5D城堡影院里的鹦鹉吉祥物“酷酷”，都令海洋花车巡游锦上添花。

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