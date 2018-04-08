乌拉圭副外长高度称赞中国经济的重要作用

乌拉圭外交部副部长阿里尔·贝尔格米诺 人民网 吴思萱摄

人民网北京4月8日电（吴思萱）近日，中国—乌拉圭外交部间第九次政治磋商会议新闻发布会在乌拉圭驻华使馆举办。乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯和巴拿马驻华大使弗朗西斯科·埃斯科巴·佩德雷基出席此次活动。

据悉，乌拉圭外交部副部长贝尔格米诺将借此行与中国外交部、商务部、国家发展和改革委员会及相关智库分别举行会谈，并考察即将在北京交通大学成立首个乌拉圭研究中心的相关工作。

阿里尔·贝尔格米诺在发言中表示，乌中建交30周年，眼下双边关系处于最好时期，政治、外交对话、经济、文化和体育等多个方面的交流与合作日渐加强。2018年第一季度，乌拉圭对中国的出口贸易额已达到3亿4千万美元，同比增长一倍。上个月，乌拉圭足球队在中国杯夺冠也是两国体育交流的表现。这些喜人的成绩正是得益于当下两国间日益密切的关系以及未来日趋广泛的合作。

乌拉圭是第一个提出参与“一带一路”倡议的拉美国家。目前，乌拉圭政府也在积极推动相关工作，期待早日正式参与到这一倡议中。贝尔格米诺先生也表达了乌拉圭希望中国国家主席习近平能到乌访问的愿望，这不仅将为乌方在“一带一路”框架下与中国展开合作提供机会，更有利于共同探讨双边经贸发展的未来走向，促成中乌自由贸易协定的签署。

中国外交部部长助理秦刚与乌拉圭副外长贝尔格米诺共同出席了中国—乌拉圭外交部间第九次政治磋商会议。此次会议不仅是对中乌政治交往的回顾，更进一步落实了中乌战略合作伙伴关系。乌拉圭将于今年二季度成为南方共同市场轮值主席国，乌方将借此积极推动南方共同市场与中国之间的对话与交流。

作为乌拉圭第一大贸易伙伴国，中国在乌拉圭经济发展中所起到的作用不容小觑扮。对此，副外长贝尔格米诺说到，“乌拉圭不是一个完美的国家，但政府信誉良好、社会稳定，希望中国能更多地参与到乌拉圭的投融资领域”。乌拉圭拥有得天独厚的地理位置，其基础设施领域或将成为中国进行投融资的一个窗口。目前，乌拉圭政府的2015-2020基础设施建设规划和优化国内铁路的迫切需求，因此非常欢迎来自中国的投融资。

此外，2018年正值中国改革开放40周年，副外长贝尔格米诺高度赞扬中国取得的成就和发展，在他看来，中国的这一政策符合历史潮流，不仅让人民过上了幸福富足的生活，让中国在国际舞台上重新崭露头角，更对世界的发展产生了深远影响。“2009年我第一次访问中国，现在的中国早已不是当时的样子。当下，我们进入了一个‘新世纪’，这是一个‘太平洋世纪’、‘亚洲的世纪’；而中国就是这个‘世纪’中最重要的角色。”

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