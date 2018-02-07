尼泊尔与毛里求斯驻华大使受聘中国智库

尼泊尔驻华大使利拉·马尼·鲍德尔（Leela Mani Paudyal）（中）与毛里求斯驻华大使李淼光（Lee Miao Kwong）（左一）获聘察哈尔学会国际咨询委员会委员

人民网北京2月7日电 6日晚，在察哈尔学会2017年会上，尼泊尔驻华大使利拉·马尼·鲍德尔（Leela Mani Paudyal）与毛里求斯驻华大使李淼光（Lee Miao Kwong）获聘察哈尔学会国际咨询委员会委员，察哈尔学会会长韩方明为两位大使委员颁发了聘书。

鲍德尔阁下于1989年获尼泊尔最高学府特里布文大学工商管理硕士学位。2003年11月至2007年7月，他任尼泊尔驻中国西藏自治区首府拉萨总领事。2007年至2012年，他先后任尼泊尔文化部、旅游与民航局、信息与传播部、民政部、总理办公室、部长理事会秘书。2012年至2015年，他任尼泊尔政府首席秘书。2016年开始，他担任尼泊尔驻华大使。李淼光阁下是毛里求斯著名华人领袖，于2015年7月被任命为毛里求斯驻华大使，同时兼任毛里求斯驻韩国大使。他精通法语、英语和汉语客家话，还能说广东话。

在当晚的年会上，全国政协外事委员会副主任、察哈尔学会会长韩方明表示，2017年对于中国而言是有着重大意义的一年，时间已经进入新时代。对于察哈尔学会也同样是硕果累累的一年。

韩方明说，2017年，察哈尔学会在毛里求斯设立了第一家海外总部也就是非洲总部。这是响应国家“一带一路”倡议，推动中国智库走出去的积极尝试，也是学会拓展法语国家公共外交事业的重要里程碑。

2017年，察哈尔学会举办了53场学术研讨活动，参会人员汇集中外外交官、知名学者，主题囊括半岛问题、中欧关系、“一带一路”等等。其中以半岛相关研讨会的举办数量尤为突出，凸显了察哈尔学会在半岛和平研究领域的实力和影响力。

韩方明表示，习近平主席明确提出了共商、共建、共享的全球治理观，是新时代中国外交理论和治理理论的重大创新，也为智库外交指明了方向。在新时代背景下，作为一家主要从事外交与国际关系专业智库，察哈尔学会将努力承担起国际关系研究与实践的直接责任，洞悉国际格局，把握前进航向，打造更富有前瞻性、影响力的新型国际化中国智库。

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