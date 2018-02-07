“欢乐春节·中国日”走进斯里兰卡

人民网新德里1月7日电 （记者苑基荣）2月6日，斯里兰卡中国文化中心与科伦坡国际侨民协会（International Expatriate Association, 简称IEA) 在科伦坡泰姬酒店共同举办“欢快春节·中国日”活动。中国文化中心中外职员、IEA会员、以及应邀正在斯里兰卡访演的海南三亚太阳鸟海丝乐队艺术团共一百多人出席。

科伦坡国际侨民协会是一个非营利、非政治性团体，由45个国家的100多名外籍人士组成，成员多为驻斯外交人员和联合国职员配偶。其主要职能和宗旨是欢迎新职员家属到来，帮助其适应当地生活，展示友谊和关爱，并支持当地慈善事业。该机构每月第一个周二举办一次月度活动，选取一个国家为主宾国，推介和展示其特色文化，并开展义卖慈善活动。二月适逢中国农历新年和新春佳节，因此，斯侨民协会与中国文化中心合作，共同将本月度IEA活动确定为“欢乐春节·中国日”活动。

当日，泰姬酒店水晶厅布置一新，大红灯笼、中国结、中国“福”字等一系列新年和春节元素将大厅装扮得分外吉祥和喜庆，呈现出一派中国节日气氛。IEA主席伊冯娜（Yvonne）和中国文化中心主任乐利文先后热情致辞，介绍了此次活动背景和中国文化中心相关情况，并为来宾送上新春祝福。随后，文化中心为大家播放了欢乐春节推广片和相关视频。海南三亚太阳鸟海丝乐队艺术团为来宾们展示了极具中国韵味的歌舞和器乐演奏，赢得了在场嘉宾一阵阵热烈掌声。

演出前后，不少IEA成员围着文化中心中文教师，请教各自名字的中文字写法，也有很多人排队等候来自河南开封书法家协会的张先生为他们书写“福”字和春节对联。活动现场，文化中心还专门提供了灯笼，中国结、书签、小背包等一批文化用品进行义卖，并将义卖所得全部捐给IEA慈善金，资助兰卡当地贫困地区孩子的教育和医疗项目。

IEA负责传媒和公关事务的克尔缇（Kirti)表示，此次“中国日”活动是她加入IEA后看到的最精彩的月度活动，估计在接下来很长时间内都难以超越。不少IEA成员都曾随配偶在中国常驻过，对中国文化和美食留恋喜爱，都表示期待今后与文化中心有更多的合作和交流。

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