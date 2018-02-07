2018年留日学人春节招待会在中国驻日本大使馆举行

人民网东京2月7日电（许永新）2月6日晚，2018年留日学人春节招待会在位于东京的中国驻日本大使馆举行，中国驻日本大使程永华、公使刘少宾、公使衔参赞胡志平等使馆各部门负责人和300名在日专家学者、留学生代表出席了招待会。

程永华在致辞中表示，2017年是我国发展历史上具有里程碑意义的不平凡的一年。党的十九大胜利召开，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，明确了党和国家各项事业新的战?部署和规划，开启了决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的新征程。

程永华指出，2017年中日关系改善势头进一步增强，两国领导人一致同意要抓住今年中日和平友好条约缔结40周年的重要契机，把握和平、友好、合作的大方向，推动两国关系持续改善、向好发展。2017年，两国经贸和人文合作继续保持强劲势头，双边贸易额再次突破3,000亿美元大关，双向人员往来超过1,000万人次，创历史新高。来日?学也呈恢复和上升趋势，2017年在日中国留学生达10.7万人，较2016年增长8千余人。

程永华强调，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年。他勉励所有的在日青年学子们响应习总书记的号召，胸怀大志，刻苦学习，早日成为可堪大任的优秀人才，把学到的本领奉献给祖国和人民。希望广大在日专家学者继续通过各种方式服务到祖国的现代化建设中去，共同谱写中华民族伟大复兴的华美篇章。

东京地区中国留学生学友会会长、全日本中国留学生学友会代会长、东京工业大学博士二年级学生杨东瀛代表留学生发言。他表示，留学生虽身在海外，但时刻关心祖国发展，为祖国取得的瞩目成就感到骄傲。同时表示广大留学生会不辜负习总书记的殷切期望，积极响应祖国的召唤，认真学习，刻苦钻研，为伟大的祖国实现两个百年奋斗目标、为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

国家千人计划学者，留日专家博士团团长，东京理科大学教授赵新为代表在日中国学者发言。他表示，留日博士专家团坚持16年持续到青海、四川等西部地区大学开展学术交流、合作研究和人才培养，帮助提升学科建设水平，为当地经济社会发展建言献策。去年还在使馆教育处的指导支持下和中日防灾环保研究会一起支持西华大学建立了国内急需领域的研究机构“中日防灾减灾研究所”。祖国现代化的建设离?开人才，离不开创新，离不开可持续发展，所有海外学人都将在新时代大发展的浪潮中奉献自己绵薄之力。

中国驻日本大使馆公使衔参赞胡志平在致祝酒辞时表示，使馆教育处今年将面向广大在日留学生实施以梦想起航、理想领航、爱心护航、助力返航为主要内容的“筑梦引航工程”，全程全力为留日学子在日学习生活平安顺利、早日学成引航护航，助力大家在报国奉献的道路上实现自己的梦想。

招待会上，留学生们还表演了精彩的文艺节目，为晚会增添了浓浓的节日喜庆色彩。

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