中国驻比利时使馆举办首届留学生春节招待会

人民网布鲁塞尔2月6日电（记者任彦、吴珺、吴刚）“你们也会像我一样吗？想爱人的时候，整片天是粉色的。想春天的时候，整只眼是绿色的。想祖国的时候，整颗心是满满的中国红。”主持人深情的话语引发强烈共鸣，现场所有人的目光都聚焦在舞台上。“下面请欣赏诗朗诵《我爱中国红》。”来自比利时鲁汶大学和新鲁汶大学的4名中国留学生走上舞台，现场响起热烈的掌声。

2月3日晚，中国驻比利时使馆大厅内灯火通明，来自比利时多所大学的中国留学生代表、比利时赴华留学生以及新鲁汶大学和根特大学汉学系的学生代表近200人欢聚一堂，同庆新春佳节的到来。

中国驻比利时使馆教育参赞郑保国对人民网记者表示，这是中国驻比利时使馆首次为中国在比留学生举办春节招待会，旨在深入学习贯彻习近平主席给莫斯科大学中国留学生回信精神，密切与留学人员的联系，体现祖国对留学人员的关怀。

中国驻比利时大使曲星在招待会上发表了热情洋溢的讲话，他说，习近平主席在毛泽东同志“希望寄托在你们身上”重要讲话发表60周年之际给莫斯科大学中国留学生回信，对青年学子寄予厚望，充分体现党和国家对海外留学生的亲切关怀和殷切期待。“习主席在回信中提出青年一代要有理想、有本领、有担当，我认为有理想就是追求实现中华民族的伟大复兴的中国梦，有本领就是学习掌握国际领先的知识和技能，有担当就是敢于面对时代挑战和承担历史责任，正如《毕业歌》中所唱的那样，敢于担负起天下的兴亡。”

曲星殷切希望留学生们继续发扬优良的爱国报国传统，牢记初心，不忘使命，珍惜在比利时的学习时光，更加刻苦学习，尽快掌握先进知识和科技，更好地为国家、民族和家乡贡献力量。他说，刚刚过去的2017年，是中国发展史上具有重大历史意义的一年。中共十九大的胜利召开开启了一个新时代，确立了一个新思想，为未来的发展确立了新目标。今天的留学生恰逢一个伟大时代，有幸能通过自身努力，为祖国的“两步走”发展战略做出贡献。

招待会上，留学生们表演了自编自导的歌舞节目。弦乐四重奏《春节序曲》让人听到了春天的脚步。男声独唱《从前慢》把人们的思绪拉回到从前，日色变得慢，车、马、邮件都慢，一生只够爱一个人。汉服舞蹈《凉凉》通过无声的语言讲述了一个女子对意中人的相思之情，缠绵悱恻，令人动容。豫剧选段《谁说女子不如男》高亢激越，催人奋发。

激越豪迈的诗朗诵《我爱中国红》把活动推向高潮，引爆阵阵掌声。“留学后，望着飘扬的五星红旗，我们说，这颜色叫中国红，她饱含了故土与乡愁。”“中国红，是爱的颜色，鼓舞我们以诗相伴，以梦为马。”“今天，全球在聚焦，世界在舞动，不同的国度，都闪烁着耀眼的中国红。”“此时此刻，我们用心给祖国给党给人民，写下一封情书，那就是‘我爱中国红’。”

比利时布鲁塞尔中国学生学者联合会主席顾昱雯对人民网记者激动地说，“今年我们终于有机会在使馆参加属于我们留学生的新春招待会。现在的比利时依旧寒气浓，雨露重，但在这里我们感受到了家的温暖和祖国的关怀。”她平息一下情绪接着说，习主席给留学生的回信让我找到了奋斗的方向，我要按照习主席所讲的“让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上”，早日学成回国，为实现中华民族伟大复兴的‘中国梦’贡献自己的青春和力量。”

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