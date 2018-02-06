“无现金”交易：标准银行携手银联国际 深入推广在非银联卡支付服务

人民网约翰内斯堡2月5日电 （王磊）当地时间2月5日，南非标准银行与银联国际在南非约翰内斯堡达成合作协议，后者将借助标准银行的资源在非洲市场深入推广银联卡支付服务，标准银行也由此成为非洲大陆首家或许发行银联卡资质的金融机构。

在当天的媒体见面会上，标准银行中国非洲银行业务董事总经理罗卓瑜介绍说，过去非洲企业和进口商在中国采购商品服务需要将携带的外币现金兑换成人民币后支付，非常不便利。通过与银联达成合作协议，未来在华非洲客商将无需随身携带大量现金，刷卡即可完成购买。

银联国际新近任命张鲁平为非洲分公司总经理，他表示，将继续推动实施其非洲发展战略，包括促进银联与标准银行以及中国工商银行间的合作往来，以及大幅扩大银联卡在中非的使用范围。银联此次携手标准银行，将在2018年底前使银联卡的覆盖版图与客户发展触角延伸至非洲多国，大力推动其国际化发展步伐。

根据标准银行工作人员提供的信息，预计带有银联标志的标准银行卡将在2018年下半旬开始发放，届时除了新开卡的用户，原来持有标准银行卡的用户也可以申请更换卡片。

标准银行与银联国际的此次合作也使得非洲客商与中国高度发达的电子商务与移动交易平台取得联通。中国的移动支付应用市场已取得长足发展，而几乎所有移动支付平台均以银联为媒介。在此意义上，两家金融机构的创新合作将使标准银行客户得以全方位使用中国的各项移动支付应用程序。

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