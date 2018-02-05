中乌建交30周年 乌拉圭部长感叹中国飞速发展

人民网2月3日电（吴思萱） 3日，值乌拉圭工业、能源和矿业部部长高斯访华之际，乌拉圭驻中国大使馆在北京金台艺术馆成功举办了中乌建交30周年招待会。乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯、乌拉圭工业、能源和矿业部部长高斯及乌拉圭企业代表团、中国外交部部长助理秦刚、中资企业代表以及委内瑞拉、西班牙、保加利亚等驻华使馆使节共同出席此次招待会。

招待会开始之前，与会人员共同向位于金台艺术馆内的乌拉圭国父、民族英雄——何塞·赫瓦西奥·阿蒂加斯的雕像献花，以表敬意。

乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯在致辞时表示，当前乌中关系已进入建交以来的最好时期。2016年，乌拉圭总统塔瓦雷·巴斯克斯先生访华时，乌中双方将两国关系提升至战略合作伙伴关系。此后，双方进一步加强推进深化各领域交流合作。

2017年11月，乌拉圭第一所孔子学校成立；同月，乌拉圭成功举办了第十一届中拉企业家高峰会，共计2400多家中拉企业参加该峰会，其中700多家企业来自中国，创下峰会历史新纪录。十天前，中国外交部部长王毅访问乌拉圭，签署了便利两国商务人员签证手续的协定，为双方企业交流合作提供了更好的条件。

此次乌拉圭工业、能源和矿业部部长高斯访华就是乌中两国加强政治互信、频繁高层往来的有力代表。高斯部长访华旨在推进两国科技创新和研发领域的合作，陪同人员主要有乌拉圭教育界相关人士、乌拉圭信息技术商会以及30多名高新技术领域的企业家组成的代表团。

高斯部长在其致辞中指出，乌拉圭虽然是一个小国，但政治稳定、法律健全、人民文化程度较高、社会治安良好，这些都是进一步深化两国战略合作伙伴关系，加强相关领域合作的良好基础。

中国外交部部长助理秦刚表示，30年前，中国和乌拉圭这两个地球上相聚最遥远的国家建立了外交关系；30年来，中乌关系已经成长为一棵枝繁叶茂的大树。两国秉持互利共赢的原则，在多个领域加强合作，为两国人民带来了实实在在的福祉，也为中拉合作、中国与发展中国家团结协作作出了积极贡献。

中乌关系也是中拉关系的完美诠释和代表，中方本着相互尊重、平等互信、互利共赢的原则，与拉美各国展开合作，目的是要实现共同的发展。中国愿同乌拉圭继续保持全方位的交往，推动共建“一带一路”，深化各领域的合作交流，密切在国际和地区事务中的协调配合，共同落实好第二届中拉论坛部长级会议成果，开启下一个30年中乌关系发展的新征程！

随后，中乌双方代表互赠礼物，共祝两国友谊万古长青。作为对两国文化交流有着积极贡献的推动者，曾被授予乌拉圭共和国勋章的金台艺术馆馆长袁熙坤先生向乌方高斯部长赠送了一尊“女娲补天”的雕像；乌方赠予秦刚先生乌拉圭国家足球队球衣。

在招待会现场，记者有幸采访到了乌拉圭驻华大使和高斯部长。费尔南多大使表示，在华工作的两年，自己深切体会到了中国的发展之快、进步之大；肯定了乌中紧密的经贸合作给乌拉圭和乌拉圭人民带来的利益；对乌中关系的未来发展充满信心和希望。

高斯部长同样对中国近年来的飞速变化深表赞叹：“2014年，我第一次来到中国，让我震撼的是当时在深圳所有的公交已全部使用电动新能源汽车。这次是我第三次来到中国，来到北京，短短两年，这座城市焕然一新，蓝天白云更是对环境有效治理的最好证明。”

中国是乌拉圭的第一大贸易伙伴国，在谈到乌中两国紧密合作的经贸关系时，高斯部长表示，近年来乌拉圭的贸易额显著增长，人均国民生产总值由2005年的500多美元增长到2016年的15000美元左右，希望在2020年这一数字提升到20000美元，当然这些都与乌中两国的友好经贸合作密切相关。

回首中乌建交30周年，硕果累累。展望未来，两国必将拥有更多个愈加美好的30年！

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