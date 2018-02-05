中国驻美大使崔天凯与留美学子共迎狗年新春

崔天凯大使与留美学生一起包饺子，共迎戊戌新春。郑琪 摄

人民网华盛顿2月4日电（记者郑琪）2018年2月3日晚，中国驻美国大使馆张灯结彩，乐声缭绕，洋溢着浓郁的节日气氛, 崔天凯大使在中国农历春节前夕，邀请留美学子到使馆一起联欢、包饺子，共迎戊戌新春。

崔天凯大使在致辞中回顾了去年我国推进经济社会建设以及外交领域所取得的新成果，列举了党的十九大的重大成就，强调了习近平新时代中国特色社会主义思想对于完成两个百年奋斗目标，实现中华民族伟大复兴所具有的重大而深远的意义。崔大使着重阐述了发展中美关系的愿景。他说，一年来中美关系保持总体稳定并取得重要发展，两国元首建立了良好的工作关系，为双边关系稳定发展发挥了重要引领作用，四个高级别对话机制取得了良好效果。随着中国的快速发展，当前美国出现一些负面声音和疑虑，对此我们自身要加强“四个自信”，同时引导美方各界人士加深对中国文化理念、自身发展定位和目标的认识，帮助他们正确理解中国所提出的构建人类命运共同体的内涵和实质，以开放包容的心态促进各国共同发展，共同繁荣。崔大使勉励学子们要勇于面对时代所赋予的使命担当，珍惜宝贵的学习时光，努力钻研，学有所成，为将来报效祖国打好基础。崔大使希望留学生们要当好中美交流的民间大使，讲述好中国故事，传播好中国声音。

联欢活动期间，崔大使为荣获“2018年度中国驻美国大使馆领区优秀学联”的田纳西大学、乔治华盛顿大学、乔治城大学、约翰霍普金斯大学（华盛顿校区）、乔治梅森大学、杜克大学等6所学校中国学生学者联谊会代表颁发了荣誉证书，并和大家一起观看了由留学生表演的精彩文艺节目。

吴玺公使、李克新公使、使馆各部门主要负责人等出席活动。来自马里兰州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、特拉华州、北卡罗莱纳州、田纳西州以及华盛顿特区20多所高校和科研机构的250多名留学人员代表应邀参加联欢。

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