胡振华新作《吉尔吉斯语教程》获各界高度评价

人民网北京2月4日电（记者 邓洁）中央民族大学荣誉资深教授胡振华编著的《吉尔吉斯语教程》发布会昨日在吉尔吉斯斯坦驻华大使馆举行。

在发布会上，吉尔吉斯斯坦驻华大使阿扎玛特·乌谢诺夫回顾了胡振华教授多年来在吉尔吉斯语及中亚文化研究领域所做的卓越成就。他说：“《吉尔吉斯语教程》的出版为进一步促进吉中文化交流，增进两国人民友好往来作出了重大贡献。”

胡振华，国务院发展中心欧亚社会发展研究所研究员、中央民族大学教授、博士生导师。半个多世纪以来，他一直致力于民族教育事业，并参与了著名史诗《玛纳斯》的抢救工作，荣膺吉尔吉斯共和国国家科学院“荣誉院士”称号，获得该国两任总统先后颁发的“玛纳斯”三级勋章。

谈及编写《吉尔吉斯语教程》的初衷，胡振华教授称，中国国家主席习近平提出“一带一路”倡议后，国内学习吉尔吉斯语等中亚国家语言的人数呈上升趋势。此书正是在这一大背景下应运而生。

为适应新时代形势，胡教授编著了《吉尔吉斯语教程》。该书是在其1995年出版的《柯尔克孜语教程》（吉尔吉斯语）的基础上经过修订和补充，并参考吉尔吉斯共和国新近出版的吉尔吉斯语教科书编写而成。书中还收录了吉尔吉斯共和国国歌，吉尔吉斯族简介等内容，以便加深学习者对吉尔吉斯斯坦国情的了解。

上合组织秘书处副秘书长王开文，前中国驻吉尔吉斯斯坦大使姚培生，前中国驻土库曼斯坦大使殷松龄，外国驻华使馆代表及多名中亚问题研究学者出席了新书发布会并致辞。与会代表对胡教授高深的学术造诣及其对中国与吉尔吉斯斯坦等中亚国家文化交流所做的贡献给予高度评价，对胡老严谨的学术态度和谦逊的学术作风致以深深的敬意。大家认为，《吉尔吉斯语教程》的出版是以实际行动支持国家“一带一路”倡议。

当天，乌谢诺夫大使向胡振华教授颁发了“感谢状”，以表彰和感谢这位中国学者多年来为加深吉中两国友谊和在吉尔吉斯语言、文化及历史教学研究所做的贡献。

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