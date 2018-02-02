陈凤翔当选中国中亚友协会长

人民网北京2月2日电（李明琪）今天上午，第二届中国中亚友好协会全体会议在京召开。约70名中国中亚友协会员出席了活动。

十二届全国人大常委会委员、外事委员会副主任委员、原中联部副部长陈凤翔当选为新一届中国中亚友协会长。

陈凤翔指出，中国中亚友好协会成立十余年来不仅与中亚五国相关民间友好组织建立了广泛联系，而且通过组织人员互访和举办人文交流等活动，为增进相互了解和互信，夯实双边友好关系的民意基础做出了积极贡献。中国与中亚国家山水相邻，文化相接，传统友谊源远流长。中亚是“一带一路”合作中非常重要的沿线地区，中国的发展需要中亚，中亚的发展也同样离不开中国。国之交在于民相亲，中国中亚友协要发挥自身优势，秉承“精诚汇融、与人为善、与人为伴”的理念继续发展传统友谊，增进双边的了解互信，深化与中亚五国的友好关系，积极推进“相互尊重、公平正义、合作共赢”的新型国际秩序。

中国前驻塔吉克斯坦、土库曼斯坦大使吴虹滨，前驻吉尔吉斯斯坦大使宏九印，社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙状志，中信建设有限责任公司董事长陈晓佳，中国投资协会军民融合委员会副会长、国家航空产业基金董事长王隆云当选协会副会长。

中国中亚友好协会是由对中亚五国（指哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦）进行研究和开展合作业务、从事民间友好交流的国有企、事业单位、民营企业以及社会各界代表组成的全国性、非盈利性社会组织。

协会旨在同中亚五国对华友好组织、社会团体建立并发展友好合作关系；研究中亚五国的发展及对华关系状况，向中亚五国宣介中国发展成就和“一带一路”建设：推动中国与中亚五国在政治、经贸、科教、能源、环保、人文等领域的互利合作，以及青少年间的友好交流;促进中国与中亚五国开展地方交流与合作；以及从事其它旨在增进中国与中亚五国人民间友好关系的活动。

第二届中国中亚友好协会单位会员包括中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中国上合组织研究中心、中央民族大学、北京外国语大学俄语学院及中央电视台俄语频道。

会上，宋敬武常务副会长报告了第一届理事会的工作情况，外交部欧亚司副司长樊荣介绍了中亚地区形势和中国与中亚国家关系。会议选举了新一届协会领导成员、常务理事、理事，通过了修订后的章程，并就中国中亚友协下阶段工作进行了交流探讨。

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