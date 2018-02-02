首届中国国际进口博览会在乌克兰举办推介会

人民网基辅2月1日电(记者谭武军)中国驻乌克兰大使馆与中国国际进口博览局2月1日在乌克兰首都基辅联合举办中国国际进口博览会推介会。

乌克兰工商会主席奇日科夫在推介会上表示，中国是乌克兰第二大贸易伙伴，乌克兰对华出口占乌出口总额的8%，乌克兰从中国进口占乌进口总额的10%。乌中双方积极拓展互利互惠合作渠道，中国国际进口博览会无疑将成为2018年乌克兰工商会对华合作的最主要方向，希望乌克兰企业踊跃报名参加博览会。

乌克兰农业政策与食品部副部长特罗菲采娃在致辞中表示，乌中农业领域合作潜力巨大。2017年，乌中两国农业领域合作势头良好，乌克兰对华农产品出口超过10亿美元。乌方将继续深化与中国在农业和食品领域的合作，不断扩大对华农产品出口数量，丰富出口产品种类，希望乌克兰企业积极参与本次进口博览会，将乌克兰优质农产品推向中国与国际市场。

杜伟大使在致辞中表示，中国政府举办首届进口博览会目的是为了向世界敞开大门、与各国共享发展机遇，为推动经济全球化和贸易自由化尽自己的一份力量。中国已连续第六年成为乌克兰第二大贸易伙伴，乌克兰的玉米、大麦、大豆、乳制品、冻牛肉、甜菜粕、葵粕等农牧产品陆续进入中国市场。希望乌克兰企业踊跃参展，到中国寻找市场，促进两国贸易增长与平衡。

推介会上中国商务部欧亚司王开轩副司长和来自中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）有限责任公司的负责人向来宾详细介绍了博览会相关情况，并就展会预期、参展政策等问题同与会来宾进行互动交流。

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