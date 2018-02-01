“亲情中华”东南亚巡演在吉隆坡火爆收尾

演出在击鼓声中拉开帷幕。

现场奏中马两国国歌。

新华网吉隆坡2月1日电 “亲情中华”艺术团东南亚巡演31日晚在马来西亚吉隆坡会展中心落下帷幕，作为本次巡演的最后一站，整场演出沉浸在观众连绵不绝、热情的掌声和欢呼声中。

“亲情中华”东南亚巡演31日晚在吉隆坡完美落幕。

演出由中国侨联主办，中国驻马来西亚大使馆、马来西亚旅游与文化部、21世纪海上丝绸之路基金会支持，马来西亚－中国丝绸之路企业家协会、厦门大学马来西亚校友联合会承办。

马来西亚总理特别事务官Isham Jalil宣读总理纳吉布的贺词。

当晚，马来西亚华侨华人从吉隆坡各处络绎不绝地赶来，许多家庭举家前来观看演出。马来西亚总理特别事务官Isham Jalil、中国驻马来西亚大使馆公使衔参赞陈辰、21世纪海上丝绸之路基金会主席林建廷、马来西亚－中国丝绸之路企业家协会总会长兼厦门大学马来西亚校友联合会总会长沈君伟、中国驻马来西亚大使馆参赞刘东源等与当地华侨华人、中国在马留学生、中资企业员工及当地民众出席。演出开始时，能容纳3000多人的演出大厅已经座无虚席。

中国驻马来西亚大使馆参赞刘东源告诉记者，马来西亚华人华侨占世界华人华侨的11%，人数算较多的，并且当地华人对华文教育十分重视，一直在努力通过教育、文化交流等方式传播中华民族的传统文化。“希望留住自己的根。”她语重心长地说。

“‘亲情中华’艺术团具备很高的文化造诣，前来吉隆坡演出，对我们来说是盛事。”刘东源说。

马来西亚－中国丝绸之路企业家协会总会长兼厦门大学马来西亚校友联合会总会长沈君伟致辞。

沈君伟表示，很珍惜此次艺术团来马来西亚交流的机会，马来西亚年轻一代的华人，都希望把中国文化更广泛更深入的传播下去。

TDAK田美丽舞蹈学院表演新疆舞。

吉隆坡循人中学二十四节令鼓队表演。

为了成功举办演出，主办方、承办方历经4个月的用心筹备，特意选取吉隆坡最具标志性的会展中心进行演出，还精心安排了闻名国际的TDAK田美丽舞蹈学院和吉隆坡循人中学二十四节令鼓队为晚会带来大马民族舞蹈、新疆舞及令鼓表演，作为开场预热了现场气氛。

中国驻马来西亚大使馆公使衔参赞陈辰致辞。

此次“亲情中华”演出以“筑梦丝路”为主题。陈辰代表中国驻马来西亚大使白天致辞时表示，当前在21世纪共建海上丝绸之路的大背景下，中马两国全方位交流合作不断深入，其中文化交流为促进民心相通，夯实中马双边关系的社会基础发挥了不可替代的重要作用。 “艺术团不辞辛劳，带着祖（籍）国对海外侨胞的关怀，带着亲人的问候，不远千里来到马来西亚与我们欢聚一堂，率先拉开了庆祝中国农历新春活动的序幕。”陈辰说。

艺术团团长、中国侨联文化交流部副部长邢砚庄致辞。

当晚，来自中国7个国家级院团的艺术家以饱满的热情为旅马侨胞及当地华人奉献了一台精彩的晚会。

雪莲三姐妹演唱。

藏族歌唱组合雪莲三姐妹高亢激昂的歌声，重现了雪域高原的壮美辽阔，紧接着中国杂技团两名年轻女演员表演的杂技《灵动》，精妙绝伦的肢体表达在音乐的节拍与韵律间起舞。随后，唢呐演奏家侯彦秋激情吹奏《喜庆》和《好汉歌》，活泼热烈、欢快奔放。青年歌唱家兼节目主持人淮梓伦为观众深情献唱《那就是我》，加上一首动感十足的《热情的沙漠》，让观众情不自禁挥舞着手机“星光”，演员和观众间的互动让现场热力提升。

淮梓伦深情献唱。

蒙古利亚组合载歌载舞。

除此之外，口技手影表演艺术家许国立带来的手影口技戏惟妙惟肖，一个个栩栩如生的动物仅仅通过两只手就“鲜活”起来；蒙古族的蒙古利亚组合高难度表演了非物质文化遗产“呼麦”以及蒙古族独特乐器，气势雄浑，引人入胜；中国杂技团青年演员赵晗龙用九个小球表演抛球、连贯接球等技巧，技艺高超，让人目不暇接；青年女高音歌唱家周旋演唱的两首经典民歌，熟悉的旋律引得观众拍手哼唱；胡琴演奏家季节的胡琴表演，意境深远、琴音悠扬；中国杂技团的男子四人技巧《协奏黑白狂想》，让力与美在半空中琴瑟协调。

阮余群演唱歌曲。

演出在青年女高音歌唱家阮余群的《感恩》和《我的太阳》歌声中落下帷幕，掌声在异彩纷呈的演出后久久不息。这场独具中华民族风韵的演出给观众留下了深刻的印象，许多人意犹未尽，久久不愿离去。

“节目太棒了，每个演员都是奇才！”马来西亚国宝级艺术家钟正山边观看演出边赞不绝口，并向主办方索要晚会录像，以便收藏观看。

马来西亚马来商人与企业家协会总会长莫沙萨福安全程投入地观看了演出，被每一个节目深深打动，表示希望有机会与承办方加强中马文化交流方面的合作。

在马来西亚生活16年的沈作华女士告诉记者，看完演出很开心、很自豪，不愧是国家一级演员的表演，这样的演出让华人的心更加凝聚在一起。

第一次观看“亲情中华”艺术团表演的马来西亚华人陈佩芬表示，艺术团的表演如同名字一样，很亲切、很亲民，感受到“亲情中华”四个字沉甸甸的含义。

唢呐演奏。

正如艺术团团长、中国侨联文化交流部副部长邢砚庄在致辞时表示，“亲情中华”作为中国侨联开展文化交流的品牌，深受海外华侨华人的喜爱和欢迎。它不仅传递了祖（籍）国对海外侨胞的牵挂和祝福，更是弘扬中华优秀文化，为促进中外友好交往搭建桥梁。

本次“亲情中华”艺术团分别在老挝、柬埔寨、新加坡、马来西亚沙巴、马来西亚吉隆坡“唱响”，为各地献上了文化盛宴，被各地誉为“史上最精彩的演出”“最难忘的回忆”，屡获称赞，好评如潮。

杂技男子四人技巧《协奏黑白狂想》。

值得一提的是，巡演所到之处都是“一带一路”沿线国家。邢砚庄表示，在“一带一路”合作共赢的历史新时期，期待各地华侨华人朋友牢牢抓住这一难得的历史机遇，发挥优势，为共同推进“一带一路”建设多作贡献。

马来西亚总理纳吉布在贺词中表示：“中马两国交往源远流长，‘一带一路’带来的是双赢的格局。”

(责编：朱欣(实习生)、常红)