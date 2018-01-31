中国企业提前完成乌克兰南方港疏浚项目

人民网基辅1月30日电(记者谭武军)由中国港湾工程有限责任公司(中国港湾)承揽，中国交建天津航道局有限公司承建的乌克兰南方港粮食码头疏浚工程提前3个月完工，受到乌克兰各方好评。30日，中乌双方在基辅市乌克兰基础设施部大楼举行工程竣工交接仪式。

乌克兰基础设施部长奥梅良在交接仪式上说：“中国是乌克兰战略伙伴，我们了解中国在基建方面的能力，作为主管基础建设的官员，我非常乐意看到中国公司参与乌克兰港口建设。”

乌克兰港务局局长赖维斯在发言中指出，中国港湾公司在中标后以认真负责、务实进取的态度积极推进项目进展，项目验收结果令人满意并远超预期。该项目的竣工是一个良好的开端，为今后更多中资企业来乌承包项目、开展合作奠定了基础。

中国驻乌克兰大使杜伟在致辞表示，南方港是乌克兰粮食出口的重要枢纽，这次中国港湾提前完成港口疏浚对提高南方港运力、促进乌克兰农业发展和农产品出口具有重要意义。

中国港湾乌克兰分公司总经理林涛表示，南方港项目只是一个开始，中国港湾将继续努力为乌克兰经济建设作出贡献，造福中乌两国民众。

据了解，这一工程造价约３９００万美元，于２０１７年７月中旬动工。中国建设者们在确保安全和质量的前提下，通过科学管理、创新工艺和拼搏精神，缩短工期，用勤劳和智慧诠释了“中国速度”。

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