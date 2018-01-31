中国国际进口博览会在瑞典斯德哥尔摩举行路演

人民网斯德哥尔摩1月30日电 1月30日上午，由中国商务部、中国驻瑞典使馆经商处与中国国际进口博览局联合举办的中国国际进口博览会路演在瑞典首都斯德哥尔摩中国文化中心成功举行。瑞典外交部、瑞中贸易委员会及瑞典商界代表近百人出席该活动。

中国驻瑞典使馆经商处参赞韩晓东在会议中说，举办中国国际进口博览会是落实习近平总书记2017年5月“一带一路”国际合作高峰论坛提出的倡议。韩晓东指出，中国国际进口博览会是中国政府推进贸易便利化、贸易自由化和经济全球化，向世界开放市场的重大举措。为世界各国展示国家发展成就，为开展国际贸易搭建了开放型国际合作平台。在接下来的十五年，中国将进口24万亿美元商品，吸引外资2万亿美元，对外投资2万亿美元。未来，中瑞经贸合作的前景广阔。

其间，中国商务部外贸司副司长王东堂介绍了博览会总体情况。他表示，第一届中国国际进口博览会（CIIE）将于2018年11月5日至10日在上海举行。该博览会是世界上第一个以进口为主题的国家级博览会，这在国际贸易发展史上是一大创举。王东堂表示，过去五年，中国累计进口达9万亿美元，占全球进口总额的十分之一。未来五年，中国将进口超过10万亿美元的商品和服务。中国欢迎世界各国搭乘中国经济发展的‘快车’‘便车’，欢迎有优势、有特色、有竞争力的商品服务进入中国13亿人口的大市场。

进口博览会期间将举办虹桥国际贸易高峰论坛，邀请有关国家领导人、政府高官、商界领袖、WTO等国际组织负责人、世界500强和大型跨国公司高管参加。通过对话交流，协调各国贸易政策立场，分享中国和其他各国以及成功企业的发展经验，推进贸易自由化、便利化，实现贸易畅通，共同推动包容联动的全球发展治理格局，为国际贸易发展营造友好的政策环境和发展环境。

目前，中国已向全球200多个贸易伙伴发出了参展邀请，各国政府表示高度重视并积极参与。瑞典政府已明确将参加进口博览会国家展和企业展，同时指定瑞典贸易投资委员会（Business Sweden）为企业展官方组展机构。

在最后的问答环节中，各界参会代表针对首届中国国际进口博览会提出了相关问题。

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