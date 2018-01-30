北京“欢乐春节”巡演团“舞动”波兰华沙

人民网华沙1月29日电（记者于洋）1月29日晚，北京舞蹈学院青年舞团“欢乐春节”巡演团在波兰华沙国家大剧院上演了精彩绝伦的中国舞蹈经典《大美不言 国舞集萃》。演出既透射出了浓郁的中国传统文化，又传达出了极富中国现当代气息的艺术魅力，受到了华沙观众们的热烈欢迎和高度赞誉。

当晚前来观演的嘉宾有中国驻波兰大使徐坚，波兰议会副参议长玛丽亚·科茨，波兰三军总司令雅罗斯瓦夫·米卡，波兰总理办公室主任马莱克·苏斯基和部分驻波使节。

整台演出分上下场，上半场是北京舞蹈学院近年来荣获国际大奖以及国际合作项目中产生的优秀现当代舞蹈作品：《北京人》《也许是要飞翔》《却道天凉好个秋》《聚裂》。下半场是北京舞蹈学院自建校以来最具中国古典风格的经典代表作品：女子群舞《踏歌》、男子四人舞《秦王点兵》、女子独舞《爱莲说》、女子群舞《千手观音》、男子独舞《水墨孤鹤》。最后压轴作品是荣获国家最高荣誉“中华民族20世纪舞蹈经典”称号的群舞《黄河》。

《大美不言 国舞集萃》充满传统经典与现代审美的交相辉映的艺术魅力，生动地折射出传统与现代、东方与西方文化交流的源远流长，以及舞蹈艺术历久弥新的新鲜活力与无限的创造力。每一个作品都深深地感染了观众，结束时全场响起热烈的掌声。

波兰是北京舞蹈学院青年舞团“欢乐春节”中东欧巡演团到达的第三站。舞蹈艺术家们将先后在波兰卢布林文化中心、华沙国家大剧院、格但斯克莎士比亚剧院上演。

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